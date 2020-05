Trump is blij met ‘terugkeer’ Kim Jong-un MM RL

03 mei 2020

03u30

Bron: AD.nl, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump is blij dat er beelden zijn opgedoken van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, nadat eerder het gerucht ging dat de dictator in levensgevaar zou verkeren of zelfs zou zijn overleden.

Op Twitter schrijft Trump: “Ik ben blij dat hij terug is en dat het hem goed gaat.”

Kim trad zaterdag voor het eerst in twintig dagen weer in de openbaarheid, na wekenlange speculaties over zijn gezondheid. Hij zou met ernstige gezondheidsproblemen kampen en zich daarom hebben teruggetrokken.



Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Ook werd beeldmateriaal vrijgegeven van zijn bezoek.