Trump in streng gecensureerd China: "De president zal tweeten wat hij maar wil"

Bron: The Guardian 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump, op trip door Azië, is inmiddels geland in Peking. China staat bekend voor de extreme censuur die het land handhaaft op zowat alle bekende westerse sociale media. Gevraagd of Trump zijn geliefkoosde medium Twitter tijdens zijn bezoek dan links zal laten liggen, antwoordde zijn entourage: "Nee, de president zal tweeten wat hij maar wil".

Donald Trump is niet van plan zich te plooien naar de strenge Chinese censuur wat Twitter betreft. Vorig jaar nog kreeg het land het stempel opgekleefd van ergste inperker van de internetvrijheid ter wereld. Twitter is er sinds 2009 zo goed als over het hele grondgebied geblokkeerd. Ook Facebook en Instagram worden geweerd. Om de eigen Chinese producten te beschermen én om dissidente meningen de kop in te drukken.

Maar dat betekent niet dat Trump zijn 42 miljoen Twittervolgers vandaag en morgen in de kou zal laten staan tijdens zijn verblijf in China, zo bleek. "Het is zijn manier van rechtstreeks communiceren met het Amerikaanse volk", zei een senior medewerker van het Witte Huis aan de pers op het presidentiële vliegtuig Air Force One. "Dus waarom zou hij niet tweeten? Ik ben er zeker van dat we het materiaal aan boord van dit vliegtuig hebben om dat mogelijk te maken. Al moet ik daarbij wel opmerken dat geen van de populairste westerse platforms voor sociale media toegelaten worden in China."

Het is voorlopig nog wel wachten op de eerste tweet van Trump sinds hij om 7u49 vanochtend (onze tijd) landde in Peking. Zijn laatste bericht op de sociaalnetwerksite dateert inmiddels van enkele uren geleden. Daarin kondigde hij zijn vertrek uit Zuid-Korea naar China aan.

Leaving South Korea now heading to China. Looking very much forward to meeting and being with President Xi! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Chinezen wachten bang af of Trump inderdaad de 'Grote Firewall' van China zal kunnen omzeilen en een of andere gemene tweet zal versturen. "Het ergste aan hem - en dat moet de Chinezen toch wat verontrusten - is dat hij volgens mij zelf een dag op voorhand niet weet wat hij zal zeggen of doen", zegt Roderick MacFarquhar, China-specialist aan Harvard University, in The Guardian. "Zijn Twitter 's morgens is waarschijnlijk afhankelijk van wat hij de avond tevoren op Fox News heeft gezien. Zijn meningen zijn compleet op eigenbelang gericht... Hij lijkt wat op Boris Johnson, alleen zit Trump in een veel slechtere machtspositie."

