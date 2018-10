Trump in Pittsburgh vanwege schietpartij, maar niet iedereen ziet hem graag komen: “President haat, verlaat onze staat!” ADN

30 oktober 2018

22u18 0 De Amerikaanse president Donald Trump is samen met First Lady Melania aangekomen in Pittsburgh. Hij is daar om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de bloedige schietpartij in een synagoge. Honderden mensen hebben zich verzameld om tegen zijn komst - die door sommigen wordt omschreven als een misplaatste ‘pr-stunt’ in tijden van rouw - te protesteren.

Door de schietpartij kwamen elf mensen om het leven. Trump zal volgens het Witte Huis onder andere gewonden in het ziekenhuis bezoeken, onder wie politiemensen.

Eerder vandaag woonden duizenden mensen rouwbijeenkomsten en uitvaarten bij. Inmiddels zijn velen in de buurt van de getroffen synagoge samengekomen om tegen de komst van de president te protesteren. Ze zwaaien met spandoeken met niet mis te verstane boodschappen. Ze beschuldigen de president ervan met zijn opruiende uitspraken net de haat in de VS aan te wakkeren.



“Hij is de pleegvader van een bestuur van blanke suprematie en is hier niet welkom tijdens ons moment van rouw“, klinkt het bij één van de organisatoren.

