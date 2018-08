Trump in november niet naar Azië, wel naar Europa en Zuid-Amerika LVA

01 september 2018

00u31

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump brengt in november een bezoek aan Frankrijk en Ierland en gaat op het einde van de maand ook naar Argentinië en Colombia. Drie regionale toppen in Azië laat hij echter schieten. In de plaats de plaats daarvan stuurt hij zijn vicepresident Mike Pence.

Trump zal in de Franse hoofdstad Parijs tijdens Wapenstilstand op 11 november de herdenkingen bijwonen van het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. "Terwijl hij in Europa is, zal de president ook Ierland bezoeken om de diepe en historische banden tussen onze twee naties te hernieuwen", zei Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders vrijdag.

Op het einde van de maand trekt Trump naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires voor de bijeenkomst van de G20. Hij brengt dan ook een bezoek aan Colombia om met de leiders van het Zuid-Amerikaanse land te praten over onder meer veiligheidskwesties en illegale drugshandel.

De bijeenkomsten van de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) en de Oost-Azië-top (ESA) in Singapore en het Aziatisch-Pacifisch economisch forum APEC in Papoea-Nieuw-Guinea, die Trump in november vorig jaar wel nog bijwoonde, laat de president nu aan zich voorbijgaan. Volgens Sanders heeft de president aan Mike Pence gevraagd om hem er te vertegenwoordigen.