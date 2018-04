Trump in nauwe schoentjes door strafrechtelijk onderzoek naar zijn advocaat Michael Cohen JC KV LVA

13 april 2018

22u27

Bron: Reuters, ANP, The New York Times 0 De persoonlijke advocaat van Donald Trump, Michael Cohen, is al maandenlang het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Dat blijkt vrijdag uit gerechtelijke documenten. Het openbaar ministerie neemt het hem bovendien niet in dank af dat hij poogde om bewijsmateriaal weer in handen te krijgen dat bij een razzia van de FBI in beslag was genomen. Het onderzoek zou een grotere bedreiging vormen voor Trump dan het lopende onderzoek geleid door speciaal aanklager Robert Mueller. Dat meldt The New York Times op basis van een telefoongesprek met Trumps medewerkers.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Cohen loopt al maanden en komt nu in een stroomversnelling na een inval afgelopen maandag in Cohens kantoor, hotelkamer en zijn huis waarbij duizenden vertrouwelijke documenten in beslag werden genomen.

Dat is niet enkel reden tot bezorgdheid voor Cohen, maar ook voor Trump, die Cohen meer dan tien jaar heeft ingezet tegen zijn politieke tegenstanders, zakenvijanden en te nieuwsgierige journalisten. De president van de VS bestempelde de razzia als een "schande" en een "aanval op het land". De New York Times berichtte dat Trump vrijdag nog met Cohen had getelefoneerd. Het is niet duidelijk waarover ze gepraat hebben.

Advocaten van Trump en Cohen zijn in de weer te verhinderen dat de in beslag genomen documenten worden onderzocht. Ze beroepen zich daarbij op het beroepsgeheim van de advocaat. De openbare aanklagers zeggen echter dat het hen er louter om gaat de zaak te vertragen. Het onderzoek concentreert zich overigens op Cohens "eigen zakenbelangen", en niet op zijn werk als advocaat, zeggen de aanklagers. Maandag zal Cohen zelf voor de rechter verschijnen.

Cohen heeft eerder al gezegd dat hij Trump kost wat kost zal verdedigen. Het lijkt er echter op dat de zaak tegen Cohen steeds sterker wordt en dat hij zal moeten meewerken.

Fraude

Volgens mediaberichten wordt onderzocht of Cohen zich schuldig maakte aan bankfraude. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij de regels rond campagnefinanciering zou overtreden hebben.

Cohen kwam onlangs in het middelpunt van de belangstelling te staan toen bekend werd dat hij vlak voor de verkiezing van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld had betaald. Zij beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.

Cohen voerde ook onderzoek naar een deal over 1,6 miljoen dollar tussen de Republikeinse donateur Elliott Broidy en een zwanger model van het Playboy-magazine. Vrijdag trok Broidy zich terug als financieel vicevoorzitter van het Republikeins Nationaal Comité, een soort partijbestuur van de Republikeinen.

Mueller

Volgens medewerkers uit de kring van Trump baart het onderzoek hem meer zorgen dan het lopende onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar een mogelijke inmenging van Rusland bij de presidentsverkiezing van 2016 en mogelijke banden van Trumps campagneteam met de Russen.