Trump in enkele cijfers 1 jaar na zijn verkiezing Joeri Vlemings

15u44

Bron: News Corp 2 AP Het is vandaag een jaar geleden dat Donald Trump vriend en vijand verbaasde door Hillary Clinton te kloppen in de race naar het Witte Huis. Een uitgelezen moment om enkele cijfers over de eerste Amerikaanse 'Twitterpresident' op te sommen. Geïllustreerd met een infotainend filmpje van News Corp.

Tot nu toe ondertekende Trump, die op 20 januari van dit jaar officieel in functie trad, 58 wetten. Dat is minder dan de 73 bestaande regels en wetten die hij terugdraaide. Het benadrukt Trumps minachting voor het werk van zijn voorganger, Barack Obama. Het meest opvallend was de felbekritiseerde uitstap van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. Obamacare afschaffen lukte hem vooralsnog niet.

Photo News

Donald Trump beloofde zijn kiezers voor hén te zullen werken, "want ik zal geen tijd hebben om te gaan golfen". Hmmm, toch wel, zo blijkt. Hij stond sindsdien al 72 keer op een golfterrein voor een spelletje.

Echt geliefd is Trump vandaag niet bij het volk. Amper 37 procent van de Amerikanen geeft aan tevreden te zijn met het gevoerde beleid. Donald Trump is daarmee de minst populaire VS-president na één jaar sinds het begin van de peilingen.

Ook zijn eigen personeel bleek niet altijd even dol op hem. Of vice versa. Al veertien medewerkers werden de laan uitgestuurd of stapten zelf op. FBI-directeur James B. Comey kreeg zijn ontslag te midden van een lopend onderzoek naar onder meer de mogelijke Russische inmenging in de verkiezing van Trump. Ook de directeur Communicatie van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, mocht beschikken - na amper tien dagen in functie te zijn geweest.

AP FBI-directeur James Comey en directeur Communicatie Anthony Scaramucci werden de laan uitgestuurd door Donald Trump.

Trump, momenteel op doorreis in Azië, bezocht tot nu toe tien landen. Het aantal onhandige handdrukken werd niet geteld.

Het is bekend dat de president voor zijn algemene communicatie met de wereld zweert bij zijn grote liefde, Twitter. Hij verstuurde maar liefst 2.143 tweets sinds 8 november vorig jaar.

Hoeveel collega's van de pers hij tot nu toe de huid volschold, werd niet bijgehouden. Maar die van News Corp hebben alvast een pikante uitsmijter voor hem: tot op vandaag werden nog nul grensmuren betaald door Mexicanen.

Afspraak voor het volgende overzicht op 20 januari 2018, als Donald Trump tegen dan nog altijd de president van de VS is.