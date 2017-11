Trump in China: "VS en China kunnen samen wereldproblemen oplossen" Redactie

07u08

Bron: Belga 3 REUTERS Amerikaans president Donald Trump met zijn Chinese collega Xi Jinping. De Verenigde Staten en China kunnen samen globale kwesties oplossen die "groot gevaar" inhouden voor de veiligheid. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag gezegd na een onderhoud met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Peking.

"Er is geen belangrijker onderwerp dan de Chinees-Amerikaanse betrekkingen. We hebben de capaciteit om wereldproblemen op te lossen voor nog vele, vele jaren", zei Trump aan Xi. "Mijn gevoel voor u is ongelooflijk warm. Er is geweldige chemie tussen ons en ik denk dat wij geweldige dingen voor zowel China als de Verenigde Staten zullen doen."

Noord-Korea

De Amerikaanse president kwam ook opnieuw terug op de Noord-Koreaanse crisis. "Ik geloof dat er een oplossing is, net als u", zei Trump tegen de Chinese president. "Maar de tijd dringt. We moeten snel handelen. Ik roep China op om erg hard te werken." China is namelijk verantwoordelijk voor zo goed als alle Noord-Koreaanse handel en kan dus druk uitoefenen op het regime van Kim Jong-un. Daarnaast moet ook "Rusland helpen om deze potentieel dramatische situatie te bedwingen".

Trump maakte vanmorgen ook gewag van een "choquerend" handelstekort van de Verenigde Staten met China. De schuld daarvan is volgens hem te zoeken bij de vorige Amerikaanse regeringen. "De VS moeten dringend hun beleid aanpassen omdat ze erg achterop zijn gaan hinken wat betreft handel met China en, eerlijk gezegd, met vele andere landen", aldus de Amerikaanse president. "Het is zonde dat de voorbije regeringen het zo ver hebben laten komen."