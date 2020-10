Trump in bizar interview: “Californië zal water moeten rantsoeneren omdat het te veel aan kleine visjes gaf” SVL

09 oktober 2020

21u40

Bron: Business Insider 10 Daar is de nieuwste straffe uitspraak van Donald Trump. In een interview met Fox News verkondigde de president dat de staat Californië binnenkort “water zal moeten rantsoeneren omdat het de voorraad in de Stille Oceaan gegoten heeft om kleine visjes te redden.”

Toen Trump van interviewer Sean Hannity een vraag kreeg over een Green New Deal - waar vele democraten fan van zijn - antwoordde de president prompt met zijn vreemde uitspraak. “Weet je waarom Californië water zal moeten rantsoeneren? Omdat die staat miljoenen liters water in de Stille Oceaan gegoten heeft. Daarmee wou Californië bepaald kleine visjes die het moeilijk hadden om te overleven, redden. Maar het is triest dat dit gebeurt”, aldus Trump.

In 2015 was de deltaspiering (een kleine, inheemse vissoort in Californië, red.) met uitsterven bedreigd vanwege een lange droogte in Californië die duurde van 2011 tot en met 2017. Daarom zette de staat destijds een beleid op om wilde dieren te beschermen, met nadruk op de deltaspiering. De Wall Street Journal berekende dat Californië sinds 2008 1,4 biljoen liter water in de San Francisco Bay pompte om de vissen te ondersteunen.

Dat beleid maakte Trump toen hij in 2016 president werd met de grond gelijk. Hij beweerde destijds dat er geen droogte was en dat water ‘naar de zee leiden’ schade toebracht aan de boeren in Californië. Trump zorgde er dan ook voor dat er weer meer water naar de boeren in de staat gingen.

Trump had tijdens het interview met Fox News soms moeite om goed te spreken, de gevolgen van zijn coronabesmetting zijn nog duidelijk zichtbaar. Ook liet de president noteren dat een overwinning van tegenkandidaat Joe Biden de Verenigde Staten in een “negende wereldland” zou veranderen.

