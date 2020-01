Trump in 2011: “Obama wil Iran aanvallen om zijn verkiezingen te redden. Zo zielig” TT

03 januari 2020

11u14 16 “Voor alles is er wel een tweet.” Het is een zegswijze die elke keer opnieuw van toepassing is op Amerikaans president Donald Trump. En ook deze keer, na de luchtaanval op de Iraanse hoge generaal Qasem Soleimani vanmorgen . Sindsdien gaan oude tweets en video's van Trump viraal, waarin hij toenmalig president Barack Obama opriep Iran niet aan te vallen “om zijn herverkiezing te redden”.

“Onze president zal een oorlog met Iran beginnen omdat hij absoluut niet weet hoe hij moet onderhandelen”, aldus Trump in een video op 16 november 2011. “Hij is zwak en niet effectief. We hebben een groot probleem in het Witte Huis. Volgens mij zal hij Iran aanvallen voor de verkiezingen omdat hij denkt dat dat de enige manier is om herkozen te worden. Is dat niet zielig?”



In een reeks tweets de maanden daarna, bleef Trump Obama beschuldigen een oorlog te willen starten om “zijn verkiezingen te redden”. Twee weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2012 maakte Trump het opnieuw duidelijk: “Laat Obama niet de Iran-kaart trekken om zo een oorlog te starten om herverkozen te geraken. Wees voorzichtig, Republikeinen!”

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Geen oorlog, wel deal

Zelfs een jaar na Obama’s herverkiezing bleef Trump erbij: “Ik voorspel dat Obama op een bepaald moment Iran zal aanvallen om zijn gezicht te redden.” Oorlog kwam er onder Obama echter niet: wel sloten de VS samen met een aantal andere landen in 2015 een akkoord met Iran over de inperking van de nucleaire ambities van het land. Trump trok de VS in 2018 weer uit dat akkoord.



De vraag of de situatie vandaag vergelijkbaar is met acht jaar geleden, is voer voor historici, maar op Twitter doen de oude boodschappen van Trump vandaag opnieuw vlot de ronde. De spanningen met Iran lopen al weken op, nu Trump dit jaar ook voor een herverkiezing in november staat. Officieel is Soleimani gedood “in een defensieve actie om Amerikaanse medewerkers in het buitenland te beschermen”. Daarmee doelt het Pentagon onder andere op de Amerikaanse ambassade in Bagdad, die deze week door woedende betogers onder vuur werd genomen.

Maar Soleimani was volgens de VS voor meer verantwoordelijk, waaronder “de dood van honderden Amerikaanse en andere leden van de coalitie, en de verwondingen van duizenden anderen”.

I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link