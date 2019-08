Trump: “Importtarieven voor China worden zondag ingevoerd” IB

31 augustus 2019

01u00

Bron: Belga 0 De nieuwe importtarieven voor Peking zullen zondag effectief ingevoerd worden. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd. De tarieven voor China gaan door, vertelde de president aan journalisten voordat hij vertrok naar Camp David, een presidentieel buitenverblijf.

"Veel bedrijven hebben China verlaten en nog meer zullen weggaan", aldus Trump nog.

De VS zijn van plan om importtarieven van 15 procent in te voeren op 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Sommige heffingen gaan in september van kracht en andere zijn voorzien voor in december, om te vermijden dat de consumenten net voor kerstmis getroffen worden.

Dat Trump de importtarieven optrekt van 10 naar 15 procent, is een reactie op de aankondiging van Peking dat China bijkomende importheffingen oplegt op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

De twee economische grootmachten zijn al maanden in een handelsoorlog verwikkeld. Het conflict weegt op de al kwakkelende wereldeconomie.