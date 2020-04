Trump: immigratiestop duurt vooralsnog 60 dagen IB

22 april 2020

01u15

Bron: Belga, ANP 0 De immigratiestop die de Amerikaanse president Donald Trump gisteren aankondigde zal vooralsnog voor zestig dagen gelden. Dat heeft de president vandaag bevestigd. Trump meldde dat hij het presidentiële decreet waarschijnlijk morgen zal ondertekenen.

Na zestig dagen worden de maatregelen geëvalueerd. Trump zei dat zijn regering aanvullende maatregelen overweegt “om de Amerikaanse arbeiders te beschermen”.

“De pauze in immigratie zal ook goed zijn voor de essentiële hoeveelheden aan medisch materiaal voor Amerikaanse burgers”, meldde Trump.

“Aanval van een onzichtbare vijand”

“In het kader van de aanval van een onzichtbare vijand en de noodzaak om de banen te beschermen van onze geweldige Amerikaanse burgers, teken ik een decreet om tijdelijk immigratie in de Verenigde Staten op te schorten”, tweette Trump gisteren.

Trump had eerder al het grensverkeer met buurlanden Mexico en Canada aan banden gelegd. Die maatregel was genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook om illegale immigratie te ontmoedigen. Daarnaast is momenteel voor reizigers uit veel landen al een inreisverbod in de VS van kracht.