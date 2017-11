Trump: "Ik zal wellicht Poetin ontmoeten. De Russen kunnen ons helpen met Noord-Korea" LB

14u53

Bron: The Hill 0 AP In juli ontmoetten Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar in het kader van de G20-top in Hamburg. Amerikaans president Donald Trump heeft gezegd dat hij tijdens zijn rondreis door Azië "wellicht" Russisch president Vladimir Poetin zal ontmoeten. "Poetin is heel belangrijk want zij (de Russen, red.) kunnen ons helpen met Noord-Korea", verklaarde hij tegen Fox News. De woordvoerder van het Kremlin stelt dat Poetin "overweegt" Trump te ontmoeten op de APEC-top in Vietnam om te bespreken hoe ze samen de bedreiging van Noord-Korea kunnen aanpakken.

Vandaag vertrekt Donald Trump voor een twaalfdaagse rondreis door Azië waarbij hij China, Vietnam, Japan, de Filipijnen en Zuid-Korea zal aandoen. Het Witte Huis heeft nog geen plannen aangekondigd voor een ontmoeting tussen Trump en Poetin. Verwacht wordt dat Trump op de APEC-top, die op 9 en 10 november plaatsgrijpt, Poetin zal ontmoeten.

Duterte, Jinping en Abe

Het Witte Huis kondigde vorige maand wel aan dat Trump een ontmoeting zal hebben met de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Ook zal hij gesprekken voeren met de Chinese president Xi Jinping en de Japanse premier Shinzo Abe, belangrijke spelers in het conflict met het regime van Kim Jong-un. De focus van die gesprekken zal op Trumps pogingen liggen om het Noord-Koreaanse nucleaire programma in te dijken. Daarnaast wordt Trumps besluit om een handelsakkoord dat de regering Obama onderhandelde te schrappen een belangrijk gespreksonderwerp.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar in juli tijdens de top van de G20 in Hamburg. Dat gesprek duurde naar verluidt meer dan twee uur, terwijl er slechts een halfuur voor was uitgetrokken. Bij de ontmoeting tussen de twee wereldleiders mochten enkel hun respectievelijke buitenlandministers Rex Tillerson en Sergej Lavrov en twee tolken aanwezig zijn. Die ontmoeting werd in de VS met argusogen bekeken. In Washington lopen tal van onderzoeken naar de vermeende Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar en een vermeende samenwerking tussen Trumps campagneteam en Rusland.

Trump heeft eerder gezegd dat een dialoog met president Poetin van levensbelang is om oplossingen te vinden voor wereldproblemen zoals de oorlog in Syrië en de dreiging van Noord-Korea.