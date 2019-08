Trump: “Ik wist dat Iraanse minister kwam, Macron vroeg mijn toestemming” TT

26 augustus 2019

10u52

Bron: Reuters, Belga 0 G7 Biarritz De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens de G7-top in Biarritz gezegd dat hij perfect op de hoogte was van de Franse plannen om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif uit te nodigen. Meer zelfs, de Franse president Emmanuel Macron heeft hem er toestemming voor gevraagd. Dat zei Trump vanmorgen tegenover journalisten.

Zarif dook gisterenmiddag, tot verrassing van velen, plotseling op in de Franse badplaats. Enkele uren later vertrok hij alweer richting huis. Trump liet verstaan dat hij volledig op de hoogte was van het initiatief van de Franse president Emmanuel Macron. “Ik wist dat hij zou komen”, zei Trump tegenover verslaggevers. “President Macron vroeg mijn goedkeuring.”

De bewoner van het Witte Huis voegde eraan toe een goede relatie te hebben met de bewoner van het Elysée. “Ik wist alles wat hij deed en ik keurde alles goed wat hij deed”. “Ik zei dat als u dat wilt doen, dan is dat goed voor mij, ik beschouw dat helemaal niet respectloos.”



Het bezoek was een poging om een diplomatieke impasse over het omstreden kernprogramma van Teheran te doorbreken. Of er concrete resultaten zijn geboekt is niet duidelijk. Trump zelf vond een ontmoeting met Zarif “te vroeg”. “Ik wil echt een sterk en goed Iran hebben, we zijn niet uit op een regimewissel. Iedereen heeft gezien wat daar de laatste 20 jaar van is geworden, dat was niet al te best”, aldus Trump.

“Laat ze rijk worden”

De Verenigde Staten hebben volgens de president enkel de bedoeling “Iran weer rijk te maken. Laat ze rijk worden en het goed hebben, als ze dat willen. Maar ze kunnen ook zo arm blijven als maar mogelijk is. Maar ik vind het niet aanvaardbaar dat de Iraniërs gedwongen worden te blijven leven zoals ze nu leven.”

Trump waarschuwde Iran nog het nucleaire pad te verlaten. “Wat we willen, is heel simpel. Het moet niet-nucleair zijn. We gaan spreken over ballistische raketten en over de timing. Maar ze moeten stoppen met terrorisme. Ik denk echt dat ze gaan veranderen. Ze hebben een kans.”

In Teheran zelf sprak president Hassan Rowhani zijn steun uit voor de inspanningen voor meer diplomatie. “Wanneer het me duidelijk is dat een ontmoeting kan helpen de problemen van het Iraanse volk op te lossen, dan zou ik het zeker doen.” De president verdedigde het blitzbezoek van zijn minister aan Biarritz. Twintig procent bereiken van wat Iran wil is “beter dan niets”.

In Iran is er wijdverbreide speculatie dat Rowhani en Trump elkaar zouden kunnen ontmoeten op de Algemene Vergadering van de VN in New York volgende maand. Beiden zullen daar aanwezig zijn.