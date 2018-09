Trump: "Ik wil onderminister van justitie liever niet ontslaan" IB

27 september 2018

02u00

Bron: Belga 0 Na de speculatie over een mogelijk ontslag van viceminster van Justitie Rod Rosenstein heeft president Donald Trump gezegd dat hij de minister wil behouden. Hij zou verkiezen Rosenstein niet te ontsl aan. Dat zei Trump woensdag (lokale tijd) op een persconferentie in New York.

Begin deze week waren er berichten dat Rosenstein zelf zou willen opstappen, voordat Trump hem zou ontslaan. Rosenstein ziet toe op het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die Trump zwaar onder druk zet.

Eind vorige week schreef de New York Times dat Rosenstein zou voorgesteld hebben om Trump af te luisteren en zo de afzettingsprocedure tegen Trump in gang te zetten. Rosenstein ontkende het bericht.

Trump zei dat hij Rosenstein zou ontmoeten om te horen wat hij te zeggen heeft. Het gesprek is vandaag gepland.

"Oorlog vermeden"

Het was verre van het enige onderwerp dat Trump aanboorde op de persconferentie. Zo zei hij dat hij een oorlog met Noord-Korea vermeden heeft. Ook wees hij een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau af in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York, omdat hij misnoegd is over de manier waarop Canada de onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord voert.

Tot slot kreeg Trump een vraag over zijn beschuldigingen aan China over inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Hij antwoordde dat de Chinese president Xi Jinping "misschien" niet meer zijn vriend is.