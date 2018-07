Trump: "Ik ga voor tweede termijn" Redactie

15 juli 2018

02u23

Bron: Mail On Sunday, ANP, AD 1 De Amerikaanse president Donald Trump stelt zich kandidaat voor de verkiezingen van 2020. Dat zegt hij in de Engelse krant Mail on Sunday. "Het lijkt erop dat iedereen wil dat ik dat doe", aldus Trump. Hij verwacht ook geen ser ieuze concurrentie van de Democraten. "Ik zie niemand. Ik ken ze allemaal en ik zie niemand."

De krant publiceert Trumps uitspraken op basis van een tv-interview dat de Britse journalist Piers Morgan had met de Amerikaanse president aan boord van de Air Force One, het presidentiële vliegtuig.

Trump klapt tegen het gangbare protocol in ook uit de school over het gesprek dat hij vrijdag had met de Britse koningin Elizabeth. Zij zou met hem onder meer de Brexit hebben besproken. "Ze zei - en daar heeft ze gelijk in - dat het een enorm complex probleem is. Niemand had volgens haar enig idee hoe complex het echt zou zijn. 'Iedereen dacht: oh, het is simpel, we blijven erin of we stappen eruit en laten we anders maar zien wat er gebeurt', zei ze", aldus Trump.

Trump beschreef de 92-jarige Elizabeth als een mooie vrouw. "Ze is ongelooflijk. Ze is zo scherp, ze is zo mooi. En als ik mooi zeg, bedoel ik van binnen en van buiten."

Kim Jong-un

De Amerikaanse president had ook lovende woorden voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. "Ik kan goed met hem opschieten. Hij is erg slim, heeft een geweldige persoonlijkheid, is grappig en hard."

Trump kreeg ook de vraag of Kim Jong-un een nietsontziende dictator is. Hij antwoordde: "Zeker, hij is nietsontziend, maar dat zijn anderen ook."

WORLD EXCLUSIVE:

Inside Air Force One.

My world exclusive interview with President Trump on the planet's most elite plane. https://t.co/YinfAFVX1a pic.twitter.com/gUkentPlpr Piers Morgan(@ piersmorgan) link