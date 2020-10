Trump houdt (zonder mondkapje) eerste campagnebijeenkomst sinds besmetting IB

13 oktober 2020

01u54

Bron: ANP 0 Trump hield in de nacht van maandag op dinsdag (Belgische tijd) een verkiezingsbijeenkomst op een vliegveld nabij Orlando in de staat Florida. Het was de eerste rally sinds Trump getroffen werd door Covid-19. Bij de rally waren enkele duizenden mensen aanwezig, die net als Trump veelal geen mondkapje droegen.

“Ik voel me zo krachtig”, vertelde een strijdvaardige en provocerende Trump aan duizenden juichende aanhangers op het event in Florida. “Ik heb het gehad. Nu zeggen ze dat ik immuun ben”, riep Trump zijn fans op de luchthaven van Sanford toe. “Ik kan zo in de menigte wandelen (...) en iedereen zoenen, de mannen en de prachtige vrouwen”, schertste hij.

Op beelden van Amerikaanse nieuwszenders is te zien hoe Trumps aanhangers dicht op elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Trump’s partijgenoot Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, was ook op de rally aanwezig. Hij wisselde daarbij veelvuldig high-fives uit met de aanwezigen.

Het was de eerste grote meeting van Trump sinds hij een week geleden het ziekenhuis verliet na een besmetting met het coronavirus. Voor aanvang van het event beklemtoonde de medische teams van het Witte Huis dat Trump “opeenvolgende dagen” negatief heeft getest en niet langer besmettelijk is voor andere mensen.

Kloof dichten

In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november hoopt de Republikein alsnog de kloof te dichten met zijn Democratische uitdager Joe Biden, die leidt in de peilingen. In Florida, de eerste van de zogenaamde swing states die hij de komende dagen aandoet, bediende Trump zich van zijn klassieke arsenaal. Uithalen naar Hillary Clinton en de “corrupte pers” werden afgewisseld met tirades tegen “radicaal links” en “de socialistische nachtmerrie”.

Trump spotte ook met “Sleepy Joe” Biden, die “bijna niemand kan bijeenbrengen”. Biden neemt al maanden niet meer deel aan grote bijeenkomsten. De Democraat houdt staande dat hij de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten strikt wil volgen.

Anthony Fauci, de topexpert infectieziekten van de Amerikaanse regering, verklaarde maandag op televisiezender CNN dat het organiseren van grote evenementen neerkomt op “vragen om problemen”. Hij wees erop dat het virus ook in de Verenigde Staten aan een nieuwe opmars bezig is, met een gemiddelde van ongeveer 50.000 besmettingen per dag.

Swing states

De president won Florida bij de verkiezingen in 2016 met een verschil van 1,2 procent, maar hij staat in de peilingen nu ongeveer 4 procent achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden.

Ook in veel andere zogeheten swing states doet Trump het niet goed in de peilingen. Deze week brengt Trump dan ook nog campagnebezoeken aan de staten North Carolina, Pennsylvania en Iowa.