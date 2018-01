Trump houdt zijn eerste State of The Union: "Nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te leven" IB

31 januari 2018

04u45

Bron: Washington Post, Belga, ANP, AD 2 Trump hield deze nacht zijn eerste State of the Union, en maakte daar meteen – zoals verwacht – een ‘goednieuwsshow’ van. Met een speech die bol stond van vaderlandsliefde en positieve berichten over een aantrekkende economie en hogere inkomens voor de gewone Amerikaan, riep de president op tot eenheid. “The State of our union is strong”, aldus Trump. " Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te leven. Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment."

De president blikte ten overstaan van het Congres, zijn kabinet, familie en aantal 'speciale gasten' terug op een eerste jaar waarin "ongelofelijke vooruitgang" en "buitengewone successen" zijn geboekt. Hij riep het Amerikaanse volk daarnaast op tot eenheid. "Vanavond doe ik een beroep op ons allemaal om onze verschillen opzij te zetten, om overeenstemming te bereiken en om de eenheid op te roepen die we nodig hebben om te leveren aan de mensen die ons gekozen hebben om te dienen, " zei Trump.

American heroes

Met de "visie en rechtvaardige missie" van de slogan 'Make America Great Again' is Trump naar eigen zeggen goed op weg Amerika weer "terug te geven aan de Amerikanen". Met anekdotes over het goede werk van 'American heroes', Amerikaanse helden, die in sommige gevallen ook op uitnodiging van Trump aanwezig waren in de zaal, zoals 'brandweerman Dave' en 'kustwachter Ashley', die beiden levens redden tijdens de verwoestende orkaan Harvey die het land afgelopen jaar teisterde, trok hij duidelijk de patriottische kaart. "We zijn met jullie, we houden van jullie en we zullen jullie altijd steunen", aldus Trump, die geen kans onbenut liet gaan om ook de Amerikaanse soldaten en veteranen in het zonnetje te zetten en zijn wens voor een sterker leger herhaaldelijk uitsprak.

Belastinghervormingen en salarisverhogingen

Vervolgens haalde Trump de economische situatie van het land aan, die volgens hemzelf sinds zijn aantreden drastisch verbeterd is. "Sinds de verkiezing hebben we 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, waaronder 200.000 nieuwe jobs in industrie alleen al. Na jaren en jaren van loonstagnatie, zien we eindelijk stijgende lonen", zei de president, die er daarnaast op wees dat de werkloosheid op zijn laagste punt staat in 45 jaar.

Het staatshoofd klopte zich ook op de borst voor de belastinghervormingen die hij doorvoerde. "Onze massale belastingverlagingen betekenen een enorme verlichting voor de middenklasse en kleine ondernemingen", luidde het. "Sinds we de belastingverlagingen hebben goedgekeurd, hebben ongeveer 3 miljoen arbeiders extra belastingkortingen gekregen - veel van hen voor duizenden dollars per arbeider."

American Dream

Op de volgens Trump verbeterde situatie van arbeiders, Afro-Amerikanen en Hispanics - inpikkend, propageerde Trump het populaire idee van de 'Amerikaanse droom', het idee dat je in Amerika álles wat je maar wil kan bereiken, als je maar hard genoeg werkt. "Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te leven”, aldus Trump. “Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Dus aan elke burger die vanavond kijkt, waar je ook bent of vandaan komt, dit is jouw tijd. Als je hard werkt, als je in jezelf gelooft en als je gelooft in Amerika, dan kan je alles dromen, alles zijn en samen kunnen we alles aan!”

Trump had het verder over “een Amerikaanse familie, die hetzelfde huis deelt en dezelfde dromen, dezelfde bestemming en niet te vergeten – dezelfde vlag. Niet voor niets is het motto van de VS dan ook ‘In God We Trust’. Daarbij zette de president het naast Melania in de tribune gezeten twaaljarige jongetje Preston in het zonnetje. Preston, een “jonge patriot” heeft ervoor gezorgd dat er nu Amerikaanse vlaggetjes staan op de graven van zo’n veertigduizend overleden Amerikaanse strijdkrachten.

Toekomstplannen

Ook verdedigde de Amerikaanse president zijn plannen voor de toekomst. Hij vroeg het Congres onder meer om een wet te maken die voorziet in "minstens 1,5 biljoen dollar voor nieuwe infrastructuur die ons land wanhopig nodig heeft". "Ik vraag beide partijen om het eens te worden om ons de veilige, snelle, betrouwbare en moderne infrastructuur te geven die onze economie nodig heeft en onze bevolking verdient."

De president vroeg het Congres ook om een einde te maken aan "het blokkeren" van het budget voor Defensie en het leger volledig te financieren. "Overal ter wereld worden we geconfronteerd met schurkenstaten, terroristische organisaties en rivalen zoals China en Rusland die onze belangen, economie en waarden uitdagen", zei Trump. "We moeten ons kernarsenaal moderniseren en heropbouwen, in de hoop dat we het nooit zullen moeten gebruiken."

Strijd tegen terrorisme

Trump verwees daarbij ook naar de successen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). "Vorig jaar beloofde ik dat we met onze bondgenoten zouden samenwerken om IS van de aardbodem weg te vagen. Een jaar later kan ik trots melden dat de coalitie tegen IS (waarvan ook België deel uitmaakt, red.) bijna 100 procent van het gebied heeft bevrijd dat tot voor kort onder controle was van deze moordernaars in Irak, Syrië en ook op andere plaatsen."

Daarna volgden verwijzingen naar onder meer de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, de protesten in Iran en het "verschrikkelijke" nucleair akkoord, en Noord-Korea en het "bedorven karakter" van het regime van Kim Jong-un.

Immigratie: "Amerikanen zijn ook dromers"

Trump besteedde ook flink wat tijd aan immigratie, het onderwerp dat onlangs de overheid stillegde. Trump legde een direct verband tussen immigratie en criminaliteit. Toch zei hij te willen samenwerken om een nieuwe immigratiewet aan te nemen: in zijn "gedetailleerd plan waar iedereen iets krijgt, maar niet alles wat ze willen" staat dat 1,8 miljoen 'dreamers' - volwassenen zonder verblijfsvergunning die als kind naar de VS zijn gekomen - mogen blijven en "een pad tot burgerschap" kunnen volgen als de grensmuur zal worden gebouwd. Dat is duidelijk een toegift aan de Democraten. Een tweede pijler - en voorwaarde is de bouw van de grensmuur met Mexico - een verkiezingsbelofte- en de aanwerving van extra grenswachters.

Verder wil Trump de visumloterij afschaffen en "kettingmigratie stoppen": immigranten mogen geen familie meer meenemen naar de VS afgezien van hun echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. De president maakte bij dit onderwerp nog een aardige kwinkslag om de anti-migratiebrigade gerust te stellen: "Americans are dreamers too", zei hij, refererend aan de al eerder aangehaalde 'American dream' en de naam 'dreamers' die gegeven is aan de duizenden illegalen die als kind naar de VS zijn gekomen en wel al ingeburgerd zijn, maar nog steeds geen papieren hebben. De president wil maximaal 1,8 miljoen dreamers de mogelijkheid geven Amerikaan te worden. "Onder het huidige kapotte systeem kan een immigrant zo goed als een ongelimiteerd aantal verre familieleden het land binnenbrengen. In ons nieuw plan focussen we op het kerngezin, door sponsorschappen te beperken tot echtgenoten en minderjarige kinderen", aldus Trump.

Minder regelgeving, nieuwe infrastructuur en "mooie, propere kool"

Trump haalde daarnaast aan dat zijn regering in haar eerste jaar meer regelgeving ongedaan heeft gemaakt dan eender welke andere regering in de geschiedenis. De president heeft ook "de oorlog tegen Amerikaanse energie" en de oorlog tegen "mooie, propere kool" beëindigd en een einde gemaakt aan "oneerlijke handelsakkoorden". "We verwachten van akkoorden dat ze eerlijk zijn en - erg belangrijk - wederzijds", aldus Trump. "We zullen handelsdeals heronderhandelen en nieuwe akkoorden afsluiten: goede akkoorden, die eerlijk zullen zijn."

Nucleaire wapens en Guantanamo Bay

Wat het buitenland betreft, wil Trump graag af van nucleaire wapens, maar dat kan pas als andere landen hun wapens willen opgeven. Hoewel hij andere landen respecteert, zijn Amerikanen zijn eerste prioriteit. Hulpgeld naar het buitenland mag alleen maar gaan naar 'vrienden' van de VS, oftewel landen die het met Trump eens zijn.

Ook maakte de president bekend dat Guantanamo Bay, de beruchte gevangenis op Cuba, openblijft. Barack Obama had het zich tot doel gemaakt om de gevangenis te sluiten tijdens zijn presidentschap, maar slaagde hier niet in.

Noord-Korea

Noord-Korea, het wreedste land ter wereld volgens Trump, kan chaos en verwoesting aanrichten. Trump zal de fouten van vorige presidenten niet herhalen, die de VS in een gevaarlijke hoek hebben gemanoeuvreerd. Hij wil assertief optreden. Trump haalde Otto Warmbier aan, een Amerikaanse student die overleed na te zijn gevangengenomen in Noord-Korea. Zijn ouders waren op uitnodiging van Trump bij de toespraak aanwezig en konden hun tranen nauwelijks bedwingen toen Trump over hun zoon vertelde.

Ook deed hij meermaals een oproep tot eenheid aan het verzamelde Congres en aan zijn in de zaal aanwezige kabinet. "Ik vraag jullie: zet de politiek opzij en finally - get the job done!", aldus Trump. "Zorg dat het werk gedaan wordt!"

De president sloot zijn lange State of The Union (met een duur van zo'n anderhalf uur de langste sinds Bill Clinton in 2000) af door te benadrukken dat "we nooit moeten vergeten dat het volk "dit land gedroomd en opgebouwd hebben" en dat "het volk dit land opnieuw groot zal maken. Thank you and God bless America!"

