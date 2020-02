Trump houdt State of The Union: “De jaren van economisch verval zijn voorbij” RL

05 februari 2020

04u12

Bron: Belga, ANP, AD.nl, Time 0 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak gebruikt om vooral zijn economische resultaten van de afgelopen jaren te benadrukken. Hij zei dat het land er beter voorstaat dan ooit tevoren. "De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe, de toekomst van Amerika ziet er rooskleurig uit", aldus Trump die spreekt van een "grote Amerikaanse comeback".

Het was voor Trump zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november. Het lijkt erop dat Trump van de economie het centrale thema wil maken van zijn herverkiezingscampagne en stond daar tijdens zijn toespraak uitgebreid bij stil. "We gaan vooruit in een tempo dat nog maar kort geleden ondenkbaar was en we gaan nooit meer terug."

De Democraten lieten tijdens het eerste deel van de speech verder weinig van zich horen en zaten er eerder ongeïnteresseerd bij als Trump de verwezenlijkingen van zijn regering opsomde. De president vergeleek zichzelf herhaaldelijk met zijn voorganger, Democraat Barack Obama. Hij sprak zelfs over “het mislukte economisch beleid van de vorige administratie”.

De Democraten schoten wel in actie toen Trump verklaarde dat “sommigen de gezondheidszorg proberen te verwoesten”. Toen riepen ze “you” naar de president. Ook toen de Republikein het had over “illegale vreemdelingen” uitten de Democraten hun ongenoegen. Trump pleitte ervoor om niet langer gratis gezondheidszorg te geven aan “illegale vreemdelingen”. “Als u illegaal naar hier komt, wordt u nu onmiddellijk weer buitengezet”, waarschuwde hij.

Ook ethische thema’s kwamen aan bod. Zo riep de president het Congres op om een wet goed te keuren om abortussen in een latere fase van de zwangerschap te beperken. “We moeten het er allemaal over eens zijn dat elk leven een heilig geschenk van God is”, klonk het.

Voorts sprak hij zich nog eens uit voor wapenbezit. “Ik zal altijd het tweede amendement (van de grondwet) beschermen dat het recht geeft om wapens te bezitten”, aldus Trump.

#WearWhite

De Democratische vrouwen in het Congres waren volledig in het wit gekleed tijdens de State of the Union van president Donald Trump. Daarmee eisen ze meer aandacht voor gelijkheid voor vrouwen. “We #WearWhite (dragen wit) om de voortdurende strijd voor gelijkheid voor vrouwen in het hele land te steunen”, verklaarde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op Twitter.

Donald Trump skips Nancy Pelosi's handshake at #SOTU pic.twitter.com/E2Y5jtQBXW TIME(@ TIME) link

Pelosi en Trump moeten ondertussen nog steeds weinig van elkaar hebben. Pelosi, die initiatief nam tot het impeachment-onderzoek naar Trump, kondigde hem aan zonder de traditionele lovende woorden die daarbij gebruikelijk zijn. Trump negeerde even later haar uitgestoken hand. Daarop verscheurde Pelosi na afloop het exemplaar van de toespraak.

Venezuela

Wie wel op lof kon rekenen van Trump tijdens de toespraak was de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die in de zaal aanwezig was. “Deze avond hebben we een zeer moedig man te gast, die de hoop, dromen en aspiraties van alle Venezolanen draagt".

Guaidó kreeg een staande ovatie van zowel Republikeinen als Democraten. De Verenigde Staten steunen Guaidó in zijn poging om de socialistische leider Nicolás Maduro af te zetten. Trump zei dat de tirannie van Maduro zal worden gebroken.

Medal of Freedom

Guaidó werd niet als enige in het zonnetje gezet. First Lady Melania Trump knoopte na de toespraak van haar man, de ‘Presidential Medal of Freedom’ om bij de radicaal rechtse talkshowpresentator Rush Limbaugh. De medaille, een zeer hoge presidentiële onderscheiding in de VS, wordt doorgaans in een aparte ceremonie uitgereikt. Limbaugh, een presentator die bij Trump in hoog aanzien staat, maakte deze week bekend dat hij een ernstige vorm van longkanker heeft.