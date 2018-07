Trump houdt niet van NAVO en dwingt Europa na te denken over toekomst zonder VS, maar kan Europa militair zonder Amerika? Arie Elshout

11 juli 2018

14u18

Bron: de Volkskrant 4 President Trump zal woensdag op de NAVO-top in Brussel naar verwachting Europa onder druk zetten om meer te besteden aan defensie. Hij houdt niet van de alliantie en dwingt Europa na te denken over een toekomst zonder de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Een gedachtenoefening met verrassende wendingen.

Europa heeft zo lang voor zijn veiligheid op Amerika geleund, kan het wel op eigen benen staan? Is het militair sterk genoeg om zonder Amerikanen een Russische dreiging te weerstaan? Daarover breekt men zich in Europese hoofdsteden het hoofd, zij het niet hardop. Spreek niet openlijk over datgene wat je vreest, anders roep je het over jezelf af, een bekende menselijke reflex.

Maar Donald Trump laat zich niet zo gemakkelijk wegdenken of -wensen. De Populistische Disrupter rukt als een strak geföhnde hoogblonde Simson aan de zuilen van het bestaande. Hij gelooft niet in bondgenootschappen, bevestigde mokkend de NAVO-bijstandsverplichting en dreigt Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te trekken.

Dat laatste kan een onderhandelingstactiek zijn om de Europeanen op de NAVO-top van vandaag en morgen te pressen hun defensiebegrotingen te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook bevindt zich om Trump heen een ring van ministers, Mattis van Defensie en Pompeo van Buitenlandse Zaken, die de NAVO zeer toegewijd zijn.

America First

Toch zijn de Europese regeringen er niet gerust op. Trump mag dan in zijn gedrag onvoorspelbaar zijn, in de uitvoering van zijn verkiezingsbeloftes is hij verpletterend consistent. Zijn kiezers zitten in de verarmde industriestaten en het conservatieve zuiden van Amerika. Gewone mensen voor wie de familie het allerbelangrijkst is. Daarna komen achtereenvolgens de kerk, het honkbalteam, de county, de staat, het land en helemaal aan het eind de wereld, zei pas de Amerikaanse consultant John Hulsman op een NAVO-seminar in Den Haag. "De internationale orde interesseert deze mensen geen zier." Wel vinden ze het onverteerbaar dat die orde Amerikanen laat bloeden voor andermans veiligheid. Hulsman: "Die 2 procent gaat niet over geld, maar over eerlijkheid."

