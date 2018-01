Trump houdt Iran-deal voorlopig in stand Redactie

20u28

Bron: ANP 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump houdt het internationale akkoord over het beteugelen van het nucleaire programma van Iran voorlopig in stand. Iran en zes wereldmachten moeten het akkoord wel binnen 120 dagen aanpassen. Anders volgen er Amerikaanse sancties tegen Iran. éDit is de laatste kansé, liet Trump in een verklaring weten.

Washington wil Iran onder meer definitief beperkingen opleggen bij het programma voor het verrijken van uranium. In het huidige akkoord gelden die beperkingen tot 2025. Als uranium tot 90 procent is verrijkt, kan het worden gebruikt voor atoomwapens. Trump hoopt op steun van landen van de Europese Unie bij onderhandelingen met Iran over het aanpassen van de nucleaire deal.

In een reactie liet Iran weten dat over de nucleaire deal niet opnieuw kan worden onderhandeld. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif liet via Twitter weten dat de VS een "solide overeenkomst'' onderuit proberen te halen.

Het Iran-akkoord, waarin Teheran belooft het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van sancties, werd in 2015 gesloten na jarenlange onderhandelingen. Het regime in Teheran bereikte het akkoord met vier westerse mogendheden (de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland), China en Rusland.