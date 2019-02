Trump houdt er opmerkelijke telefoongewoontes op na lva

20 februari 2019

00u57

Bron: The Washington Post 0 In tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama die bijna uitsluitend telefoongesprekken hield met een duidelijke agenda, belt huidig Amerikaans president Donald Trump geregeld ongepland politici en beleidsmakers op. De onderwerpen variëren van prangende beleidskwesties tot tv-optredens van de politicus aan de andere kant van de lijn, van wetsvoorstellen tot golf.

Republikeinse senatoren en afgevaardigden van het Huis vertellen aan de Washington Post hoe ze vaak meerdere malen per week informeel aan de lijn hangen met de president. Zo was senator James M. Inhofe met zijn kleinzoon hout aan het hakken in het rurale Oklahoma toen hij telefoontje kreeg vanuit de Air Force One van de president die op het punt stond Irak te verlaten. Eerst ging het over politiek, daarna kreeg de kleinzoon van Inhofe, Jonah, de president aan de lijn die de loftrompet stak over zijn grootouders.

Het is slechts één van vele voorbeelden van hoe Trump de communicatie met politici en beleidsmakers onderhoudt. Op deze manier peilt hij naar hun meningen over het reilen en zeilen in de lokale politiek of vraagt hij om feedback. Zo belde hij de dag na zijn jaarlijkse State of the Union een senator om te vragen wat hij ervan vond.

Omgekeerd werkt het trouwens op dezelfde manier. Trump is bijna altijd bereikbaar. Vele politici hebben zijn nummer en bellen hem direct op. Meestal neemt hij gewoon op en wanneer hij niet beschikbaar is, belt hij binnen het uur terug. Ze proberen zo zijn beslissingen te beïnvloeden en hun agenda door te drukken, maar ze doen het ook om hem een hart onder de riem te steken. Inhofe vertelt hoe hij na een campagne in Oklahoma Trump contacteerde om hem op te monteren: “Dus ik zei: ‘Meneer de President, als u zich op sommige dagen slecht voelt omdat iedereen u lijkt te haten, weet dan dat iedereen op de tour in Oklahoma zei dat ze van u hielden’”, aldus Inhofe.

Voorgangers

Onder voormalig president Barack Obama werden telefoongesprekken met beleidsmakers altijd nauwgezet gepland in samenspraak met de stafchef of de dienst wetgeving. Na het gesprek vertelde Obama het na aan medewerkers - vaak luisterden ook meerdere mensen mee - en de informatie werd dan gedeeld met de bevoegde ambtenaren. Ook de Republikeinse ex-president George W. Bush hield er gelijkaardige gewoontes op na. Bill Clinton had dan weer meer met Trump gemeen op dat vlak. Clinton stond er ook om bekend soms heel laat op de avond parlementsleden te bellen om over beleidskwesties te praten.

De Washington Post merkt op dat de politici niet anders kunnen dan aan deze manier van communiceren gewoon worden. Niemand anders heeft immers inkijk in de intenties en beslissingen van de president dan de president zelf. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt toen Trump 24 uur na de aankondiging door vicepresident Pence terugkwam op het plan een begrotingswet op korte termijn goed te keuren die de shutdown kon afwenden.