Trump houdt delegatie VS voor economische top Davos thuis wegens shutdown lva

18 januari 2019

01u03

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten sturen definitief geen delegatie naar het World Economic Forum in Davos dat van 22 tot en met 25 januari wordt gehouden. Namens president Trump zouden de Amerikaanse ministers Steven Mnuchin (Financiën), Michael Pompeo (Buitenlandse Zaken) en Wilbur Ross (Economische Zaken) naar het Zwitserse wintersportoord afreizen.

Trump zou aanvankelijk zelf aanwezig zijn bij het economisch congres in Davos, maar zegde eerder deze maand af. Als reden werd de nog altijd voortdurende shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, opgegeven. Om dezelfde reden is de delegatie in zijn geheel teruggetrokken, maakte het Witte Huis donderdag bekend. “In verband met de 800.000 overheidsmedewerkers die niet betaald krijgen en om verzekerd te zijn van de steun van zijn ministers indien nodig, is door de president besloten geen delegatie naar Davos te sturen”, meldde perschef Sarah Sanders.

Meer over Davos

politiek

Trump