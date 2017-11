Trump houdt bizarre Thanksgiving-traditie in ere kv

Bron: Belga 0 AP President Donald Trump met first lady Melania Trump en hun zoon Barron Trump. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft vandaag zijn eerste Thanksgiving-kalkoen gratie verleend. Hij breit daarmee een vervolg aan een lange presidentiële traditie van verplichte flauwe grappen. Trump maakte van de gelegenheid gebruik om nog even een sneer te zetten naar Barack Obama.

Voor een publiek van genodigden en talrijke journalisten in de tuinen van het Witte Huis stelde Trump 'Drumstick' voor. Het was de eerste kalkoen die gratie krijgt sinds Trump aan de macht kwam op 20 januari.

De miljardair had wel in augustus al een keer gratie verleend, maar toen ging het niet om een kalkoen, maar om sheriff Joe Arpaio. Hij was veroordeeld vanwege zijn discriminerend optreden tegen Spaanstalige immigranten.

Traditie

Hoewel die beslissing verontwaardiging uitlokte, was de gratie van Drumstick veel minder controversieel. Zoals de traditie aan de vooravond van Thanksgiving het wil - een traditie die wellicht teruggaat tot Abraham Lincoln (1809-1865-) - werd er lustig gegrapt. Tijdens Thanksgiving, een van de belangrijkste feesten in de VS, worden ieder jaar miljoenen kalkoenen opgegeten.

"Oh, ik denk dat Drumstick zeer tevreden zal zijn," zei Trump, vergezeld door zijn vrouw Melania en hun elfjarige zoon Barron. "Ben je klaar, Drumstick? Drumstick, je krijgt nu gratie."

Sneer naar Obama

Trump kon het niet laten om nog een steek te maken naar zijn voorganger Barack Obama. "Zoals velen van jullie zullen weten, ben ik zeer actief geweest in het annuleren van sommige wetten van mijn voorganger. De raad van het Witte Huis liet me niettemin weten dat ik de gratie van Tater en Tot niet ongedaan kon maken," zei hij, verwijzend naar de kalkoenen die gratie kregen van Obama.

"Tater en Tot, jullie kunnen gerust zijn," zei Trump onverstoorbaar, de vragen negerend die intussen door journalisten op hem afgevuurd werden. Zij wilden weten of Trump nog andere mensen gratie zou verlenen, vooral in het onderzoek naar de banden tussen zijn entourage en Rusland.