Trump: "Hopelijk kijkt Floyd nu neer en denkt hij: ‘dit is iets geweldigs dat gebeurt voor ons land’” kv

05 juni 2020

17u03 118 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een persconferentie gegeven over de Amerikaanse economie, die er volgens hem momenteel heel goed voorstaat ondanks de coronacrisis. Hij klopte zichzelf op de borst voor de cijfers en voor wat hij betekent voor de Afro-Amerikaanse bevolking. Trump riep gouverneurs ook op om de nationale garde in te zetten tegen betogers wanneer demonstraties uit de hand lopen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We willen dat dit allemaal achter de rug is. Wat we vandaag aankondigen is een groot eerbetoon aan gelijkheid”, zei de president, verwijzend naar de werkloosheidscijfers voor de uitbraak van de coronaviruspandemie, die hij de “Chinese pest” noemde, toen het land “de beste cijfers ooit had voor tewerkstelling van Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen en Aziatische Amerikanen, vrouwen, jonge mensen zonder diploma.” Tijdens de coronacrisis gingen negen miljoen jobs verloren, maar er kwamen er drie miljoen bij, stelde hij.

Trump gebruikte de persconferentie meteen als een podium voor zijn eventuele herverkiezing in november. Hij beloofde dat de economie er alleen nog maar op vooruit zou gaan. “Het enige wat ons kan tegenhouden is slecht beleid, een slecht links beleid van belastingen en Green New Deals”, zegt hij, verwijzend naar de kans dat de Democraten het roer zouden overnemen.



Hij beloofde dat de kwetsbare regio’s van de VS zijn volle aandacht krijgen. “Niemand heeft ooit voor de zwarte gemeenschap gedaan wat president Trump heeft gedaan”, klonk het. Hij verwees daarbij naar de langetermijnovereenkomst voor financiering van Amerikaanse hogescholen en universiteiten die voornamelijk zwarte studenten aantrekken.

“We gaan ons land opnieuw openen”, aldus Trump, doelend op de economie die wegens de coronacrisis werd lamgelegd en hij hoopt dat de “lockdown-gouverneurs zullen volgen”. Trump was de voorbije maanden erg kritisch voor de gouverneurs van staten die besloten om het openbare leven zoveel mogelijk stil te leggen om de verspreiding van het virus in te perken. “We willen dat de aanhoudende lockdowns in deze staten uitdoven. Er zullen misschien wel wat assen en vuur bij komen kijken, maar we zullen ze uitdoven. We zullen ze heel erg krachtig uitdoven”, klonk het strijdvaardig.

Hij spoorde ook staten waar momenteel nog rellen uitbreken in de nasleep van de dood van George Floyd, aan om de nationale garde in te zetten. “We zullen zo snel klaar staan dat hun hoofd ervan begint te tollen”, stelde hij. “We hebben het gedaan in Minnesota, in Minneapolis. Ze haalden die plek overhoop. Ik vind het geweldig, we hadden er zoveel succes. Eén nacht en het was voorbij. Er is nu geen probleem meer in Minnesota. De stad was belegerd, zoals nooit iemand eerder had gezien. De mensen waren op de vlucht voor de politie, de geweldige politie.”

Hopelijk kijkt Floyd nu neer en denkt hij: dat is iets geweldigs dat gebeurt voor ons land. Het is een mooie dag voor hem, het is een mooie dag voor iedereen Donald Trump

Dood George Floyd

Terwijl Trump de eerste elf minuten van zijn toespraak leek te improviseren, nam hij voor één statement een voorgeschreven verklaring ter hand, namelijk wanneer hij uitlegde wat gelijkberechtiging betekent in de VS: “Gelijkberechtiging moet betekenen dat elke Amerikaan een gelijkwaardige behandeling krijgt in elke ontmoeting met de politie, onafhankelijk van ras, huidskleur, geslacht of geloof.”

“We hebben allemaal gezien wat er vorige week gebeurd is. We kunnen dat niet laten gebeuren”, stelde de president verder, verwijzend naar de dood van George Floyd die stierf nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in diens nek zette. “Hopelijk kijkt Floyd nu neer en denkt hij: dat is iets geweldigs dat gebeurt voor ons land. Het is een mooie dag voor hem, het is een mooie dag voor iedereen”, zei hij, verwijzend naar de economische cijfers. “Dit is een geweldige dag op vlak van gelijkheid.”