Trump hoopt pornoster Stormy Daniels het zwijgen op te leggen met contactverbod

08 maart 2018

Bron: NY Times, BBC 0 Pornoactrice Stormy Daniels, die in 2016 130.000 dollar zwijggeld kreeg om haar mond te houden over haar vermeende affaire met Donald Trump, sleepte de Amerikaanse president gisteren voor de rechter omdat ze van de ‘zwijgovereenkomst’ af wil. Via zijn advocaat heeft Trump in februari echter al stiekem een contactverbod tegen de actrice verkregen om te vermijden dat ze haar boekje kan opendoen. De advocaat van Daniels zegt dat ze zich niet laten afschrikken.

Tien dagen voor de presidentsverkiezingen in 2016 ondertekende Stormy Daniels een zwijgovereenkomst met het Trumpkamp. Toch achtervolgen geruchten over de relatie Trump al sinds begin dit jaar, nadat vrienden van Daniels in de pers details over de affaire lekten. Aangezien Trump het zwijgcontract nooit zelf heeft ondertekend, is er geen sprake van een geldige overeenkomst, zegt de actrice nu. Ze wil de kans grijpen om haar verhaal nu zelf naar buiten te brengen.

Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen verkreeg het contactverbod voor Stormy Daniels –echte naam Stephanie Clifford – eind vorige maand tijdens een arbitrageprocedure. Dat verbiedt haar om “vertrouwelijke informatie” over hun vermeende affaire prijs te geven. Trump zelf ontkent dat er ooit wat tussen hen gebeurd is.

Spreekverbod

Het was Witte Huiswoordvoerder Sarah Huckabee Sanders die gisteren tijdens een persmeeting bekendmaakte dat er een arbitrageprocedure tegen de pornoster had plaatsgevonden.

Een woordvoerder van Trumps advocaat Michael Cohen deelde woensdag mee dat een arbiter (een particuliere rechter, red.) had “bevonden had dat mevrouw Clifford de overeenkomst had verbroken”. Hij legde haar een verbod op om haar rechtszaak in te dienen en andere confidentiële informatie bekend te maken.

"Belachelijk"

Cliffords advocaat Michael Avenatti laat echter verstaan dat er absoluut geen plannen zijn om de procedure te staken en zegt “met verstomming geslagen te zijn” door de uitspraken van het Witte Huis. “Dat de woordvoerster van het Witte Huis beweert dat Trump de zaak won in arbitrage is belachelijk”, aldus Avenatti. “Hoe kan je iets winnen wanneer de andere partij niet eens is uitgenodigd?”

De advocaat stelt ook vragen bij de geldigheid van het contactverbod omdat het werd aangevraagd in naam van Trumps advocaat Michael Cohen en niet in naam van Trump zelf. Op de vraag of Clifford haar rechtszaak zou laten vallen in ruil voor meer zwijggeld, antwoordde Avenatti: “Momenteel zijn we ver voorbij dat punt – dit gaat om een zoektocht naar de waarheid”. Hij beklemtoont dat de pornoactrice haar zaak in een openbare rechtbank wil voeren: “Dit moet openbaar beslecht werden”, zegt hij.

Controverse

Clifford heeft altijd beweerd dat haar affaire met Trump met wederzijdse instemming was, maar dat maakt ze niet minder controversieel. De Amerikaanse president kwam tijdens zijn kiescampagne al flink onder vuur te liggen om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken en meerdere vrouwen beweren dat hij hen ongewenst betast heeft. Bovendien was Trump een jaar voor de vermeende affaire met de pornoster in het huwelijksbootje gestapt met Melania, die in 2006 beviel van hun zoon Barron.