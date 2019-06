Trump hoopt op "zeer substantieel handelsakkoord" met Londen na brexit AW

04 juni 2019

12u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump gelooft dat de VS en Groot-Brittannië in staat zijn om een “fenomenaal” handelsakkoord te sluiten. Dat heeft hij tijdens zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië duidelijk gemaakt. De handel tussen beide landen kan “verdubbelen tot verdrievoudigen”, zo verklaarde hij in Londen tijdens een gezamenlijke persconferentie met de ontslagnemende Britse eerste minister Theresa May.

Trump benadrukte dat er een “geweldig” potentieel bestaat voor een handelsakkoord tussen beide landen, eens Groot-Brittannië definitief uit de Europese Unie is gestapt. De VS en Groot-Brittannië zijn nu al goed voor meer dan een miljard dollar aan investeringen in elkaars land.

De Amerikaanse president stelde ook dat bij de handelsbesprekingen “alles op tafel” moet liggen, “ook de gezondheidszorg”. Een privatisering van het nationaal gezondheidszorgsysteem (NHS) is een erg gevoelig onderwerp in Groot-Brittannië. De Britse eerste minister Theresa May haastte zich dan ook om de uitspraak van Trump te nuanceren. “Het punt van een handelsakkoord is natuurlijk dat beide partijen akkoord moeten gaan over wat er in staat”, zo benadrukte ze.

Op de persconferentie noemde Trump de protesten tegen zijn komst in de straten “fake news”.

