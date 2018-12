Trump hoopt op gevangenisstraf voor ex-advocaat Michael Cohen ttr

03 december 2018

17u44

Bron: belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump liet vandaag op Twitter weten dat hij hoopt dat zijn voormalige advocaat Michael Cohen een gevangenisstraf krijgt. Cohen werkte mee aan het Russische onderzoek en erkende vorige week nog gelogen te hebben in het Congres.

Cohen, die vervolgd wordt voor verduistering in de marge van dit onderzoek, "vraagt de rechter om geen celstraf te krijgen (...) Hij loog voor dit resultaat en verdient, naar mijn mening, een totale en volledige straf", zo schreef Trump op Twitter.

Bob Mueller (who is a much different man than people think) and his out of control band of Angry Democrats, don’t want the truth, they only want lies. The truth is very bad for their mission! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De voormalige raadsman van Trump bekende donderdag dat hij in het Congres loog over de plannen om een luxueuze Trump Tower te bouwen in Moskou. Volgens Cohen loog hij “uit loyauteit” aan Trump en “in overeenstemming met de politieke boodschap” van de president. Vroeger één van de meest loyale en hevige verdedigers van Trump, zou Cohen nu hebben beloofd “gezin en het land” te laten primeren door samen te werken met het team-Mueller. Dat onderzoekt of het campagneteam van Trump met Moskou heeft samengewerkt en of er Russische inmenging in de stembusgang is geweest.

Schuldvermindering

De ex-advocaat van Trump sloot deze zomer al een deal met het gerecht: in ruil voor schuldvermindering pleitte hij schuldig aan inbreuken tegen regels rond campagnefinancieringen. Cohen bekende dat hij in naam van Trump zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels.

Cohen zou in deze zaak in totaal zeventig uur lang tegenover Mueller hebben getuigd. Cohen wordt gezien als een van de ijverigste medewerkers en bekwaamste advocaten van de zakenmagnaat en latere president Trump. Hij werkte van 2006 tot 2018 voor deze werkgever en werd de ‘pitbull’ van Trump genoemd. Hij werkte in 2017 en 2018 ook enige tijd bij de afdeling financiën van de Republikeinse Partij.