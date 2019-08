Trump hoopt op "eerlijk" handelsakkoord met EU TT

26 augustus 2019

13u27

Bron: Belga 0 G7 in Biarritz De Amerikaanse president Donald Trump is optimistisch dat de handelsgesprekken met de Europese Unie tot een akkoord kunnen leiden. Dat heeft hij in de marge van de G7-top in Biarritz verklaard tijdens een gemeenschappelijk persmoment met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

"We hopen op een akkoord met de Europese Unie", zei Trump. Hij beklemtoonde dat hij "een eerlijke deal" wenst, die "goed" is voor alle partijen. Ook Merkel sprak zich uit voor snelle handelsonderhandelingen met Washington. Beide partijen hebben er volgens haar groot belang bij om de handelsrelaties te versterken.

Trump dreigt al een tijd met hogere douanetaksen op de import van Europese auto's. Daarmee viseert hij in eerste instantie de Duitse auto-industrie. Vorig jaar kon Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de invoering van die heffingen voorlopig afwenden, maar de daaruit voortvloeiende onderhandelingen over een handelsakkoord hebben nog geen resultaat opgeleverd.

Trump, die in Biarritz tot dusver een gematigde toon heeft aangeslagen, omschreef de Europeanen als "harde onderhandelaars", die hij niettemin respecteert, net als de Chinezen. Maar naar eigen zeggen kan hij in tegenstelling tot zijn voorgangers in het Witte Huis niet toelaten dat de VS benadeeld worden.

Trump sprak zich ook verzoenend uit over een ander handelsconflict met een Europees land. Vorige maand viel de president Frankrijk aan over de invoering van een taks op de omzet van grote, vooral Amerikaanse techgiganten en dreigde hij met heffingen op Franse wijn, maar in Biarritz zei hij dat beide landen een akkoord "naderen". "Zij willen een akkoord en we zullen zien of dat lukt. We zijn er dichtbij", aldus Trump.

Merkel beklemtoonde dat de zaak opgelost moet worden in de schoot van de Oeso, waar men tegen volgend jaar een akkoord zou moeten vinden over de belasting van techgiganten. Merkel mocht zich overigens verheugen in lof van Trump. Hij noemde haar "een briljante vrouw" en beloofde "heel snel" een bezoek aan Duitsland te brengen.