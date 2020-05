Trump hoopt dat aantal coronadoden VS onder 100.000 blijft IB

02 mei 2020

00u54

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn verwachtingen over het aantal mensen dat in de VS sterft aan de gevolgen van het coronavirus fors naar boven bijgesteld. Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis zei hij te hopen dat het aantal doden onder de 100.000 blijft. Maandag sprak hij nog over een maximum van 60.000 tot 70.000.

"Hopelijk blijven we onder de 100.000 levens die verloren gaan. Wat toch een verschrikkelijk aantal is", aldus Trump.

De verwachtingen in de VS over het aantal mensen dat zal sterven aan het longvirus variëren. Antony Fauci, een Amerikaanse topfunctionaris op het gebied van infectieziekten, zei in maart dat het land moet rekenen op 100.000 sterfgevallen.

Sinds vrijdagmiddag zijn ruim 63.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit een telling van Reuters. Dagelijks komen daar minimaal 2.000 sterfgevallen bij.