Trump hoopt begin 2019 op nieuwe ontmoeting met Noord-Koreaanse leider

02 december 2018

Bron: dpa/belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat hij begin volgend jaar een nieuwe ontmoeting zal hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Waar die precies zou plaatsvinden is nog niet beslist, er liggen nog verschillende opties open, klonk het tijdens de terugvlucht van de G20-top in Buenos Aires.

"Ik denk dat we het doen in januari of februari", antwoordde Trump op de vraag van een journalist over de mogelijkheid van een meeting met Kim Jong un.

Waar de ontmoeting zal plaatsvinden, is nog niet beslist. Trump lijkt zijn Noord-Koreaanse collega te willen uitnodigen naar de VS. "We hebben momenteel gepraat over drie sites".

Het is niet duidelijk of Kim Jong un al heeft toegezegd.

De twee staatsleiders ontmoetten elkaar voor het eerst in juni in Singapore. Maar ondanks pogingen van diplomaten is er nog nieuwe bijeenkomst vastgelegd.