Trump: "Hillary Clinton is de grootste loser aller tijden" LVA

01u28

Bron: CNBC, Der Spiegel 1 REUTERS De recentste interactie tussen Hillary Clinton en Donald Trump heeft wat weg van een ruzie op de lagere school. Nadat Clinton in een radio-interview had gezegd dat ze werkelijk niets bewonderde aan Trump, liet Trump niet lang op antwoord wachten, uiteraard via zijn favoriete spreekbuis Twitter.

"Valse Hillary Clinton is de ergste (en grootste) loser aller tijden. Ze kan gewoon niet stoppen, wat goed is voor de Republikeinse partij. Hillary, ga verder met je leven en probeer het nog eens binnen drie jaar", aldus de president van de Verenigde Staten.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Clinton had Trump in het interview onder andere verweten twee maten en twee gewichten te hanteren in de schandalen omtrent seksuele intimidatie door twee politici die nu fel besproken zijn in de VS. Over het schandaal rond haar partijgenoot Al Franken zei ze dat deze zich verontschuldigd had bij de vrouw die hem had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het gedrag van Franken kan weliswaar niet worden vergeven, maar hij heeft toch minstens zijn verantwoordelijkheid opgenomen, aldus Clinton. "Zoiets zie ik niet bij Roy Moore of Donald Trump", zei ze.

De conservatieve kandidaat-senator Moore uit Alabama wordt door minstens vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. De incidenten zouden zich allemaal tientallen jaren geleden hebben voorgedaan, toen de vrouwen minderjarig waren. Een van de vermoedelijke slachtoffers was 14 toen ze door Moore werd betast die toen in de dertig was.

Trump heeft zeer summier op dit voorval van zijn partijgenoot gereageerd. Hij zei dat "Moore zich moet terugtrekken, als deze feiten kloppen".

Op het gedrag van de Democraat Franken reageerde hij in een iets minder sobere stijl. Franken werd door model en oproepmedewerkster Leeann Tweeden ervan beschuldigd haar borsten aan te raken terwijl ze sliep, iets wat op foto werd vastgeled, en haar te hebben getongzoend zonder toestemming.

I’ve decided it’s time to tell my story. #MeToohttps://t.co/TqTgfvzkZg Leeann Tweeden(@ LeeannTweeden) link

Trump vormde in een reactie Frankens naam om tot "Frankenstien" en merkte op dat de foto heel erg en veelzeggend is. "Waar waren die handen op foto 2, 3, 4, 5 en 6 terwijl ze slaapt", voegde hij nog toe.

The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? ..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens Clinton is er "absoluut niets" wat ze in hem bewondert. Hij brengt volgens haar het ambt ten schande. "Ik had niet gedacht dat het zo erg zou zijn", aldus de voormalige presidentskandidate.