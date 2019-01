Trump hield details over ontmoeting met Poetin verborgen voor eigen kabinetsleden kv

Bron: Washington Post 0 Om te vermijden dat informatie over zijn persoonlijke ontmoeting met Vladimir Poetin naar buiten zou komen, nam de Amerikaanse president Donald Trump minstens één keer de notities van zijn eigen tolk in beslag en verbood hij de tolk om de inhoud van het gesprek te bespreken met andere leden van de Trump-administratie. Dat meldt The Washington Post op gezag van diplomatieke bronnen.

De feiten vonden plaats na een ontmoeting van Trump en Poetin in 2017 in Hamburg, waarbij ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson aanwezig was. Amerikaanse overheidsmedewerkers ontdekten dat Trump het verloop van het gesprek geheim wilde houden toen een adviseur van het Witte Huis en een hooggeplaatste medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken informatie opvroegen bij de tolk ter aanvulling op het verslag van Tillerson.

Het zou overigens niet de enige ontmoeting tussen Trump en Poetin zijn waarvan er geen gedetailleerd verslag is. Volgens de Washington Post zijn er van minstens vijf interacties tussen de twee staatshoofden gedurende de voorbije twee jaar geen gedetailleerde verslagen beschikbaar, zelfs niet in de vorm van geheime documenten.



Trumps aanpak staat daarmee haaks op die van zijn voorgangers, die vertrouwden op medewerkers om getuige te zijn van ontmoetingen en uitgebreide notities te nemen die nadien met andere regeringsmedewerkers en departementen gedeeld werden.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis, die met de Washington Post sprak op voorwaarde van anonimiteit, gaf Tillerson onmiddellijk na afloop “een erg uitgebreid verslag van de ontmoeting” aan andere Amerikaanse diplomaten en aan de pers. Bovendien probeert de Trump-administratie “de relatie met Rusland probeert te verbeteren” sinds het bestuur van Obama, beklemtoonde de woordvoerder, en zijn “belangrijke nieuwe sancties opgelegd als reactie op de schadelijke Russische activiteiten”.

Bondgenoten van Trump beweren dat de president ervan overtuigd is dat de aanwezigheid van ondergeschikten het voor hem moeilijker maakt om een band te smeden met Poetin en dat de geheimdoenerij mogelijk ook te maken heeft met zijn angst voor de informatielekken waardoor zijn bewind geplaagd wordt.