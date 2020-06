Trump herstart presidentscampagne op dag van historische betekenis voor zwarte bevolking: “Welkom-thuis-feestje voor blanke racisten” kv

11 juni 2020

21u21

Bron: CNN, NBC 6 De Amerikaanse president Donald Trump zal op 19 juni, een dag die in de VS bekend staat als Juneteenth , opnieuw beginnen met zijn campagnebijeenkomsten en dat in de stad Tulsa. In die stad in Oklahoma vonden in 1921 gruwelijke rellen plaats waarbij de blanke bevolking zich keerde tegen de zwarte inwoners. Naar schatting 300 mensen kwamen bij de rellen om. Volgens critici kiest Trump de symbolische dag en locatie als een knipoog naar zijn racistische achterban.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op Juneteenth, een samentrekking van June en Nineteenth (19), wordt in de VS de emancipatie van de zwarte slaven herdacht.

In Tulsa stond het Greenwood District begin jaren 1920 gekend als ‘Black Wall Street’: een gemeenschap van welgestelde zwarte Amerikanen. Er waren meer dan 300 bedrijven die werden uitgebaat door Afro-Amerikanen, twee bioscoopzalen, artsen, apothekers en zelfs een piloot met zijn eigen privévliegtuig. Het succes van de gemeenschap was echter een doorn in het oog van sommige blanke inwoners van Tulsa en op 31 mei keerden ze zich tegen de inwoners van het Greenwood District. In slechts 24 uur tijd werden meer dan 1200 huizen vernield. Een onderzoekscommissie concludeerde in 2001 dat er tussen 150 en 300 - voornamelijk zwarte - inwoners omkwamen bij de rellen.



Zowel de datum als de locatie van Trumps volgende kiesbijeenkomst hebben bijgevolg een grote symbolische gemeenschap. “De Afro-Amerikaanse gemeenschap ligt hem erg nauw aan het hart”, zei zijn woordvoerster Kayleigh McEnany vandaag. “Hij probeert onrechtvaardigheden recht te zetten... Dus het is voor hem een betekenisvolle dag en het is een dag waarop hij de vooruitgang die is geboekt wat wil toelichten, terwijl we vooruitkijken naar wat er nog dient te gebeuren.”

Racistische achterban plezieren

Velen beschouwen Trumps plan om zijn kiescampagne op Juneteenth opnieuw op te starten echter als een oproep om blanke racisten bij elkaar te krijgen.

De voormalige Democratische presidentskandidate Kamala Harris reageert misnoegd op Trumps plan. “Dit is niet zomaar een knipoogje naar blanke racisten. Hij geeft hen een welkom-thuis-feestje”, tweette ze donderdag.

This isn't just a wink to white supremacists—he's throwing them a welcome home party. https://t.co/lUXpnUoFQU Kamala Harris(@ KamalaHarris) link

Ook andere Democratische leiders reageren kritisch. Het Afro-Amerikaanse Congreslid Al Green tweette: “Trump-bijeenkomst met Confederatievlaggen (een symbool van slavernij en racisme) in Tulsa, Oklahoma (the plek van de Tulsa-massamoord) op Juneteenth (een dag van erkenning voor de emancipatie) is meer dan zomaar een slag in het gezicht voor Afro-Amerikanen: het is openlijk racisme van het hoogste ambt in het land.”

A Trump rally with rebel flags (a symbol of slavery and racism) in Tulsa, OK (the place of #TulsaMassacre) on Juneteenth (a day of emancipation recognition) is more than a slap in the face to African Americans; it is overt racism from the highest office in the land. #RejectRacism Congressman Al Green(@ RepAlGreen) link

Val Demings, een Democrate in het Huis van Afgevaardigden, noemt het “een boodschap voor elke zwarte Amerikaan: meer van hetzelfde”.

Trumps racisme

De Amerikaanse president zit echter niet verlegen om een racistische opmerking meer of minder. Hoewel hij de voorbije weken aangaf dat hij vredevolle protesten tegen racisme steunt, noemde hij sommige betogers ook “tuig” en dreigde hij met de inzet van de nationale garde om de straten weer te gaan “domineren”. Bovendien zat hij achter de Birther Movement, die beweerde dat Barack Obama niet in de VS geboren was.

In de jaren 80 plaatste hij advertenties in de kranten waarin hij oproep tot de herinvoering van de doodstraf in New York voor vijf zwarte tieners die ten onrechte beschuldigd werden van de verkrachting van een vrouw in Central Park. Vorig jaar vuurde hij een reeks tweets af waarin hij beweerde dat vier vrouwelijke Congresleden met een getinte huidskleur niet van Amerikaanse afkomst waren en hij suggereerde dat ze moesten “terugkeren naar de compleet kapotte en van misdaad verstoken plekken waar ze vandaan kwamen” en tijdens een kiescampagne liet hij zijn aanhangers “stuur haar terug” roepen over de Democrate Ilhan Omar. Verder verdedigde hij ook de, vaak extreemrechtse, betogers die in Charlottesville, Virginia demonstreerden tegen de verwijdering van een standbeeld van een generaal die vocht voor het behoud van de slavernij en zei hij dat er onder die betogers ook “goede mensen” waren.

Onrust in de VS

Trumps beslissing om de kickoff van zijn campagne te organiseren op een controversiële dag en locatie, komt er bovendien net wanneer er in de VS grote onrust heerst sinds de zinloze dood van George Floyd op 25 mei. Naar aanleiding van zijn overlijden braken er in het hele land protesten uit tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De president is er tot op heden niet in geslaagd om een boodschap van verzoening te brengen.

Brad Parscale, de campagnemanager van Trump verdedigt de beslissing echter. “Als de partij van Lincoln (de president die de slavernij afschafte, red.), zijn de Republikeinen trots op wat Juneteenth vertegenwoordigt en op de Emancipatieproclamatie (het document waarmee Lincoln de slaven vrij verklaarde, red.)”, reageerde hij.