Trump heft sancties tegen Turkije op KVDS

23 oktober 2019

17u58

Bron: Reuters 1 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump gaat de sancties tegen Turkije opheffen. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Volgens Trump heeft Turkije beloofd om het staakt-het-vuren dat momenteel van kracht is in Noord-Syrië permanent te maken en de gevechten te stoppen.

“Ik heb het ministerie van Financiën de opdracht gegeven alle sancties op te heffen die op 14 oktober waren opgelegd in reactie op de eerste offensieve stappen van Turkije tegen de Koerden”, zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie in het Witte Huis.



Trump vertelde ook dat hij een klein aantal Amerikaanse troepen in de regio wil houden waar de Verenigde Staten olie hebben en dat hij later zal beslissen wat er met die olie zal gebeuren.

Conflict

Hij nodigde ook andere landen uit om bij te springen en het conflict tussen Turkije en Syrië te helpen oplossen.



Trump zei verder dat hij gesproken had met een leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die hem vertelde dat de IS-strijders “achter slot en grendel” zitten. Er zouden een aantal strijders ontsnapt zijn, “maar de meeste zitten intussen weer in de cel.”



Hij zei ook dat hij Turkije eraan zou houden dat het de Koerden zou helpen met het gevangen houden van de IS-strijdkrachten. “Als Turkije zich niet aan de afspraken houdt, zullen we nieuwe sancties invoeren, onder meer taksen op staal en andere producten”, klonk het.