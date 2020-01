Trump heft beperking op gebruik landmijnen op KVE

31 januari 2020

21u06

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de beperkingen op het militaire gebruik van landmijnen opgeheven, een wet die in 2014 van kracht ging onder het beleid van Barack Obama.

"Dit nieuwe beleid zal de legerleiding in staat stellen om, in uitzonderlijke omstandigheden, geavanceerde en niet-permanente landmijnen te gebruiken die specifiek ontworpen zijn om verwondingen bij burgers en strijdkrachten van partners te verminderen", zei het Witte Huis in een verklaring.

Meer dan 160 landen hebben de Ottawa-conventie ondertekend die het gebruik van landmijnen aan banden legt. Onder meer China, Rusland en de Verenigde Staten hebben het verdrag niet ondertekend.