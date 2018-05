Trump heeft zijn persoonlijke advocaat - die zwijggeld Stormy Daniels had geregeld - meer dan 100.000 dollar betaald

ADN

16 mei 2018

22u00

Bron: Belga, CNN 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn persoonlijke advocaat, Michael Cohen, vorig jaar meer dan 100.000 dollar betaald, als vergoeding van een betaling aan een derde partij. Dat melden meerdere Amerikaanse media op gezag van de jaarlijkse publicatie van de financiën van het staatshoofd.

De Dienst voor Regeringsethiek maakte niet bekend waarvoor de betaling van Trump diende, en hoeveel ze concreet bedroeg. Het ging om een som tussen 100.000 en 250.000 dollar.

Vorige maand liet de nieuwe advocaat van Trump, Rudy Giuliani, verstaan dat de president zijn advocaat Michael Cohen had terugbetaald voor het zwijggeld dat die aan pornoactrice Stormy Daniels had gegeven in 2016 - 130.000 dollar. Cohen had die som eerder uit eigen zak betaald aan de pornoactrice in ruil voor haar stilzwijgen over een vermeende affaire met Trump. Trump had daarvoor altijd ontkend ook maar iets af te weten van het zwijggeld.