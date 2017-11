Trump heeft Somalië al bijna even vaak gebombardeerd als Obama in acht jaar JC

15u20

Bron: Vice News 0 AFP Schade na een aanslag in Somalië (archiefbeeld). Bij een Amerikaanse luchtaanval op Somalië is gisteren één IS-strijder omgekomen. Het was de 29ste aanval in het land sinds Donald Trump zijn intrek nam in het Witte Huis. Dat meldt Vice News op basis van cijfers van het Bureau of Investigative Journalism.

Met 29 luchtaanvallen op Somalië in amper tien maanden is president Donald Trump dicht bij de 34 aanvallen die zijn voorganger, Barack Obama, in acht jaar uitvoerde. "Dit is ongezien voor Somalië", zegt Jack Serle van het Bureau of Investigative Journalism aan Vice News. "De aanvallen volgen elkaar nu frequent op."

De aanval van gisteren volgde minder dan een week nadat een Amerikaans oorlogsvliegtuig meer dan honderd Al-Shabaabmilitanten doodde in een trainingskamp op 200 kilometer van de hoofdstad Mogadishu.

Regels versoepeld

Eén reden voor de drastische toename is het feit dat Trump de regels om burgers te beschermen versoepeld heeft. Barack Obama had in 2013 een uitvoerig proces ingevoerd om aanvallen goed te keuren buiten een actieve oorlogszone. Sinds maart heeft Trump die strenge regels echter omzeild door delen van Somalië te registreren als "gebieden van actieve vijandigheden".

De Amerikaanse aanvallen richtten zich aanvankelijk vooral op de aan Al Qaida gelinkte groep Al-Shabaab. De voorbije maanden werd ook terreurbeweging IS geviseerd, die een klein aantal militanten heeft in het Oost-Afrikaanse land.