Exclusief voor abonnees Trump heeft niet helemaal ongelijk: wat is er mis met de WHO? Marije Vlaskamp

19 april 2020

10u25

Bron: de Volkskrant 10 President Donald Trump oogstte boze reacties toen hij deze week de contributie aan de WHO schrapte wegens ‘slecht functioneren’. Helemaal ongelijk heeft hij echter niet, schrijft de Volkskrant.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt verpletterd in het politieke conflict tussen Washington en Peking. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump de VN-organisatie had verweten te zeer op de hand van China te zijn, schrapte hij deze week de contributie aan de WHO wegens ‘slecht functioneren’. Inderdaad kampt de organisatie al jaren met een aantal structurele problemen.

Geldgebrek

