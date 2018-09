Trump heeft niet enkel Mueller te vrezen: zijn naam duikt op in minstens 5 verschillende onderzoeken en rechtszaken LVA

03 september 2018

05u10

Bron: The Huffington Post 0 Er ging bijna geen dag voorbij deze zomer waarin Trump uithaalde naar de "heksenjacht" van speciaal aanklager Robert Mueller, Trumps label voor het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016. Trump heeft echter met nog meer hete hangijzers af te rekenen. In totaal duikt zijn naam op in vijf verschillende onderzoeken en rechtszaken geleid door verschillende entiteiten. Een overzicht.

1. Mueller

De zaak die de meeste media-aandacht krijgt, is die onder leiding van Robert Mueller, een ex-directeur van de FBI. In 2017 werd hij door de plaatsvervangend procureur generaal Rod Rosenstein aangeduid om het onderzoek te leiden naar Russische inmenging in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Hij moet meer bepaald achterhalen of Trump en zijn medewerkers hebben samengezworen met Russische hackers om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

Russische hackers zouden in 2016 op de servers van de Democratische Partij zijn ingebroken en zo de emails van Hillary Clintons campagneleider John Podesta hebben onderschept. Ze gingen vervolgens aan de haal met een reeks emails en documenten die ze aan WikiLeaks doorspeelden. WikiLeaks lekte vervolgens de informatie op strategische ongunstige momenten voor de Clinton-campagne. Naar aanleiding van het e-mailschandaal waarin tegenkandidaat Hillary Clinton was verwikkeld geraakt - ze stuurde duizenden emails die openbare informatie bevatten via een privé server waarvan er enkele duizend daarna verdwenen- riep Trump tijdens een conventie Rusland op de emails te vinden. Enkele uren later vond een eerste, mislukte cyberaanval plaats op Clintons privé-server.

Het blijft een vraagteken of Trump en zijn campagne van de hackpogingen afwisten en of ze direct verwikkeld waren in het lekken van de documenten.

Daarnaast zijn er ook vragen rond de beruchte vergadering van 9 juni 2016 in de Trump Tower met de Russische advocate Natalia Veselnistkaya, Donald Trump Junior, toenmalig campagneleider Paul Manafort en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Trumps team kreeg daar "officiële documenten en informatie" overhandigd die belastend waren voor Hillary "als blijk van steun vanwege Rusland en haar regering voor Trump".

Een belangrijke persoon in deze zaak is Roger Stone, Trumps voormalig politiek raadgever en een ex-lobbyist die samenwerkte met Paul Manafort. Stone stond in contact met Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, en Guccifer 2.0, de online persona van de Russische hackers verantwoordelijk voor de aanval op de Democratische Partij. Mueller heeft al getuigenissen afgenomen van verschillende van Stones medewerkers. Randy Credico, een comedian en politieker die als tussenpersoon fungeerde tussen Stone en Assange, moet op 7 september getuigenis afleggen.

Mueller onderzoekt ook de rol van een zekere Erik Prince, een militaire aannemer die verdachte Russische contacten heeft. Prince ontmoette vlak na de verkiezingen het hoofd van een groot Russisch investeringsfonds Kirill Dmitriev op de Seychellen. De ontmoeting werd georganiseerd door de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten en George Nader, de adviseur van de kroonprins. Prince zegt dat hij de vergadering heeft bijgewoond uit eigen beweging en dat de Trump-administratie daar niets van afwist. Nader werkt mee met Mueller in het onderzoek.

Obstructie van de rechtsgang

Naast de Russische inmenging onderzoekt Mueller ook of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Mueller kijkt dan vooral naar het ontslag van FBI-directeur James Comey. Trump zei zelf aan een reporter van NBC dat hij James Comey heeft ontslagen "het onderzoek naar de Russische inmenging indachtig"

Daarnaast zoomt Mueller in op een misleidende verklaring die Trump zou hebben opgesteld voor zijn zoon Donald om de eigenlijke aard van de vergadering op 9 juni in de Trump Tower te verdoezelen.

De vangst

Voormalig veiligheidsadviseur van Trump Michael Flynn, campagneadviseur George Papadopoulos en politiek adviseur Rick Gates pleitten ondertussen al schuldig. Zij kregen daarvoor een "plea deal" in ruil. Manafort werd schuldig bevonden aan acht aanklachten. Voorlopig leverde geen enkele zaak bewijs van samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russische overheid.

Mueller klaagde ook 13 Russische burgers en 3 Russische bedrijven aan wegens propaganda op sociale media. Daarnaast werden twaalf Russische inlichtingenmedewerkers aangeklaagd voor het hacken van de Democratische Partij en John Podesta's email.

Ook werd Konstantin Kilimnik aangeklaagd, een collega van Manafort, wegens obstructie van de rechtsgang. Hij zou getuigenissen hebben gesaboteerd in de zaak-Manafort. Alex van der Zwaan, een andere collega van Manafort, pleitte schuldig aan meineed in de zaak tegen zijn collega.

2. Cohen

Op 21 augustus dit jaar pleitte Michael Cohen, voormalig advocaat van Trump, schuldig aan financiële fraude en belastingontduiking. Een van de aanklachten waaraan hij schuldig is, is inbreuk op de regels omtrent campagnefinanciering. Daardoor komt Trump rechtstreeks in het vizier van Mueller.

Cohen betaalde zwijggeld aan twee vrouwen die claimen een relatie met Trump te hebben gehad: Playmate Karen McDougal en pornoactrice Stormy Daniels. De betaling aan McDougal gebeurde via de krant ‘The National Enquirer’ die het verhaal over de vermeende affaire exclusief had gekocht.

Cohen betaalde het geld uit eigen zak en kreeg het daarna terugbetaald van Trump. Omdat Trump het geld niet uit de campagnekas zou hebben genomen, heeft hij naar eigen zeggen geen misdrijf gepleegd.

In het onderzoek kregen enkele vertrouwelingen van Trump immuniteit in ruil voor samenwerking: David Pecker, de CEO van de bewuste krant, die er overigens van verdacht wordt talrijke compromitterende verhalen over Trump te hebben opgekocht om niet te publiceren, de hoofdredacteur van de krant Dylan Howard en CFO van de Trump Organization Allen Weisselberg.

Het is onduidelijk of ze immuniteit hebben gekregen om enkel Cohens verhaal te bevestigen of ze meer hebben vrijgegeven.

3. Donald J. Trump Foundation

Op 14 juni werd de Donald J. Trump Foundation aangeklaagd. De non-profitorganisatie wordt ervan verdacht deals te hebben gesloten waar Trump persoonlijk voordeel uit haalt en van illegale samenwerking met de verkiezingscampagne van Trump. De rechtszaak komt er na een tweejarig onderzoek naar de werking van de organisatie. Ze eisen dat de organisatie ontmanteld wordt en dat Trump voor 10 jaar en zijn drie kinderen Donald Jr., Ivanka en Eric voor 1 jaar gebannen worden uit directies van non-profitorganisaties. Daarnaast eisen ze schadevergoedingen en boetes van minstens 2,8 miljoen dollar.

4. Trump-organisatie: Maryland en Colombia

De openbare aanklagers van Maryland en Colombia klagen Trump en zijn bedrijf aan omwille van één van Trumps hotels in Washington. De eigendom zou een inbreuk zijn op de constitutionele wet omtrent bezoldigingen. Volgens die wet is het verboden voor een president om betalingen, giften of voordelen van buitenlandse overheden en nationale en federale entiteiten de ontvangen. De wet werd in het leven geroepen om corruptie tegen te gaan.

Het Trump International hotel in Washington is gevestigd in een oud postgebouw, een federaal gebouw waarvoor Trump huur betaalt aan de staat. Dat Trump er geld mee verdient, zou dus onwettig zijn. Daarnaast heeft het hotel ook giften aanvaard vanuit het buitenland om Trumps campagne te beïnvloeden.

Hoewel het hier niet om een strafrechtelijk onderzoek gaat, zal door de zaak info aan het licht komen die duidelijkheid zal scheppen over hoe Trumps eigendommen worden ingezet om invloed uit te oefenen vanuit het buitenland. De zaak zou ervoor kunnen zorgen dat de staat de huurovereenkomst met de Trump-organisatie moet opzeggen of dat Trump zakelijk afstand zal moeten doen van deze investeringen.

5. Trump-organisatie: New York

De openbare aanklager van Manhattan leidt een onderzoek naar fraude door de Trump-organisatie. De Trump Organization zou een deel van het zwijggeld aan Cohen hebben terugbetaald. Dit onderzoek vanuit New York zou het begin aankondigen van een onderzoek naar fraudepraktijken in het algemeen.

De voorbije jaren deden de vele investeerders vanuit Rusland en andere ex-Sovjetstaten die zijn vastgoed kochten de wenkbrauwen fronsen. Investeren in vastgoed in de VS is een vaak gebruikte strategie van rijken over de hele wereld om geld wit te wassen omdat men gemakkelijk anoniem kan blijven.

Ook weet niemand waar Trump het geld vandaan haalde voor zijn Schots golfterrein in de buurt van Aberdeen. Het tijdschrift The New Yorker uitte het vermoeden dat het geld komt uit een mislukte deal met Azerbeidzjaanse investeerders om een Trump Tower in Baku te bouwen. De deal kreeg ontzettend veel negatieve aandacht in de media omdat werd gesuggereerd dat het geld voor een deel kwam van de Iraanse Revolutionaire Garde.