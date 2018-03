Trump heeft met staalbeleid "America First"-politiek voor ogen TTR

01 maart 2018

19u30

Bron: Belga en ANP 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag bevestigd heffingen op de invoer van staal en aluminium te zullen instellen. Dat zal vanaf volgende week gebeuren. Het staalbeleid is een elementair onderdeel van de "America First"-politiek die de Republikeinse regering-Trump voor ogen heeft.

Tegenover bedrijfsleiders uit deze industrietak zei het Amerikaanse staatshoofd dat hij "ergens volgende week" zijn handtekening onder de maatregel zal zetten. "U zal voor het eerst in lange tijd bescherming krijgen", beloofde hij.

Er heerste in de loop van de dag wat verwarring, want het leek erop dat de president reeds vandaag heffingen zou aankondigen.

Plannen

De heffing op staal zal 25 procent bedragen en 10 procent op aluminium.

"We zullen bijkomende jobs krijgen en pulserende ondernemingen", zei het Amerikaanse staatshoofd. De heffingen "zullen voor een lange tijdsspanne" gelden.

Experts zeggen dat de importheffingen niet per se tot meer banen in de staal- en aluminiumindustrie zullen leiden. Volgens de American Economic Association verdween tussen 1962 en 2005 driekwart van de banen in de Amerikaanse staalsector. De productie per werknemer vervijfvoudigde echter, zodat het banenverlies vooral aan technologische verbeteringen bij de productie is toe te schrijven.

Spanningen

De maatregel zal staal en aluminium uit eender welk land treffen. Trump kan zich daarbij baseren op een zelden aangewende wet uit 1962 die presidentiële acties mogelijk maakt tegen invoer die de nationale veiligheid van de VS ondermijnt.

De beleggers vrezen dat de heffingen kunnen leiden tot een handelsoorlog tussen de VS en China. De aankondiging leidt daardoor tot onrust op de beurs. Even na 20.00 uur (Belgische tijd) was de toonaangevende beursindex Dow Jones ongeveer 2,0 procent lager gezakt. Ook het verlies van de technologie-index Nasdaq en van de bredere S&P 500 draaide op dat tijdstip rond de 1,7 procent.

Hoewel slechts 2 procent van het in de VS geïmporteerde staal uit dat land komt, is de Chinese staalindustrie wel verantwoordelijk voor een fors hogere productie en lagere prijzen. Het land ligt ook in Europa onder vuur vanwege het dumpen van goedkoop staal. China gaf al eerder aan dat het bij protectionisme van de VS terug kan slaan met heffingen op Amerikaanse landbouwproducten zoals sojabonen.