Trump heeft jaarlijks medisch onderzoek ondergaan: "Obees, maar gezond"

15 februari 2019

06u56

Bron: AFP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn jaarlijkse medische controle ondergaan. Daaruit blijkt dat de 72-jarige leider licht obees is, maar verder “in heel goede gezondheid”.

Het was de officiële dokter van de president – Sean Conley – die gisteren de verklaring aflegde. Trump ging vorige week bij hem langs.

Fastfood

Van de president is geweten dat hij een voorliefde heeft voor fastfood. Dat vertaalt zich in zijn gewicht, dat volgens het verslag van zijn arts 110 kilogram bedraagt. Iets meer dan vorig jaar, toen de weegschaal afklokte op 108 kilogram.





Volgens dokter Theodore Strange van het Staten Island University Hospital in New York - die het rapport bekeek voor persbureau AFP - is hij daarmee “technisch obees”. “Hij heeft een BMI van 30 en dat betekent dat hij in de categorie ‘obesitas’ valt”, zegt hij. “Daardoor is zijn risico op hartproblemen verhoogd. Maar ondanks die lichte vorm van obesitas, lijkt hij in prima gezondheid.”

Ook de hartslag en de cholesterol van de president werden aan een onderzoek onderworpen. Zijn hartslag in rust is met 70 slagen per minuut licht hoger dan vorig jaar, toen die 68 was. En Trump heeft ook nog altijd last van een hoge cholesterol. Daarom werd de dosis van zijn anti-cholesterol medicijn Rosuvastatin verhoogd van 10 tot 40 milligram per dag.

Bier

Ondanks zijn ongezonde eten en stresserende job, speelt het in het voordeel van de president dat hij niet rookt of drinkt. Hij liet zich zelfs ooit ontvallen dat hij nog nooit bier gedronken heeft.

Heel veel beweging heeft hij niet, zo blijkt verder. Zijn belangrijkste vorm van beweging bestaat uit ‘rondlopen in het Witte Huis’, ‘rechtstaan bij rally’s’ en – natuurlijk – golf spelen.