Trump heeft "een van de beste geheugens ooit", maar herinnert zich toch weinig van omstreden vergadering TT

22u45

Bron: ANP, Reuters 0 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich weinig te kunnen herinneren van een bijeenkomst met een toenmalige campagne-adviseur die is opgepakt door de FBI. "Het was een erg onbelangrijke vergadering die lang geleden plaatsvond", zei Trump tegen verslaggevers. "Ik herinner me er niet veel van." Een week geleden pochtte Trump nog met zijn geheugen, "een van de beste ooit".

De betreffende bijeenkomst tussen Trump en zijn buitenlandadviseurs, die plaatsvond op 31 maart 2016, ligt onder een vergrootglas door de arrestatie van George Papadopoulos, die ook op de vergadering was. De voormalige campagnemedewerker bekende te hebben gelogen tegen FBI-agenten die onderzoek deden naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezing.

"Vriend in Londen, de Russische ambassadeur"

Een andere oud-campagnemedewerker bleek zich de bijeenkomst nog wel te kunnen herinneren. Hij vertelde The New York Times dat Papadopoulos destijds vertelde "dat hij een vriend had in Londen, de Russische ambassadeur, die kon helpen bij het regelen van een ontmoeting met Poetin".

Trump zou met belangstelling hebben geluisterd, maar de huidige minister van Justitie Jeff Sessions zou zich tegen het voorstel hebben gekeerd. "En hij zei dat niemand erover zou moeten praten", zei de voormalige campagnemedewerker.

De Amerikaanse president zei vorige week nog dat hij een fenomenaal geheugen heeft. "Mensen snappen het niet, maar ik ben naar een Ivy League-school geweest, ik was een goeie student. Ik deed het heel goed, ik ben een intelligent iemand. Een van de beste geheugens ooit."