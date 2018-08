Trump heeft een nieuwe zondebok: een 56-jarige volslagen onbekende jurist Bert Lanting

29 augustus 2018

15u30

Bron: de Volkskrant 0 Bruce wie? Dat zullen veel Amerikanen zich afvragen als president Trump Bruce Ohr, een hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie, weer eens onder vuur neemt op Twitter. Een ‘gluiperd’ noemt Trump hem of een ‘blamage’ voor het ministerie.

Het moet een intimiderende ervaring zijn de president van de Verenigde Staten, een twitteraar met 54 miljoen volgers, achter je aan te hebben. Vooral als ook de Republikeinen in het Congres bloed beginnen te ruiken en om je hoofd schreeuwen.

Tot voor kort hadden ook de meeste Congresleden nooit van Ohr gehoord. De nu 56-jarige jurist trad in 1991 in dienst van het ministerie van Justitie. Hij bouwde daar een flinke reputatie op met zijn werk op de afdeling voor de georganiseerde misdaad, waar hij jarenlang de leiding over had. Ohr richtte zich vooral op de Russische maffia die in de jaren negentig vaste voet aan de grond probeerde te krijgen in de Verenigde Staten.

