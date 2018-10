Trump heeft al 100 miljoen in 'oorlogskas' voor herverkiezing in 2020

Redactie IB

17 oktober 2018

03u21

Bron: CNN, AD

0

De Amerikaanse president Donald Trump heeft alvast een flinke voorsprong op de persoon die het in 2020 tegen hem gaat opnemen tijdens de presidentsverkiezingen. Trump haalde het afgelopen kwartaal 18 miljoen dollar op, en heeft in totaal al 100 miljoen in zijn verkiezingspotje zitten. Dat meldt CNN.