Trump haalt zwaar uit naar Democratische leider Nancy Pelosi: “Ze is smerig, vreselijk, een zenuwachtig wrak” TT

07 juni 2019

09u24

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met de conservatieve zender Fox News zwaar uitgehaald naar de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. "Ik denk dat zij een schande is", zei het Amerikaanse staatshoofd. "Ik denk niet dat zij een getalenteerd iemand is. Ik heb geprobeerd aardig te zijn tegen haar omdat ik graag enkele deals had afgesloten."

Trump is ook woedend omdat volgens het nieuwsportaal Politico Pelosi tijdens een ontmoeting met vooraanstaande Democraten zou hebben gezegd dat zij de president niet uit zijn ambt gezet wil zien, "maar in de gevangenis".

Volgens de bewoner van het Witte Huis is dat een "vreselijke, smerige en perverse verklaring". Pelosi is "een vreselijk iemand en ik zal u haar naam noemen: nerveuze Nancy, want zij is een zenuwachtig wrak".

"Zij kan geen deals afsluiten, zij is een smerig, wraakzuchtig en vreselijk iemand", wist Trump over de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi is ook een "ramp", klonk het op Fox in de marge van de 75ste herdenking van D-Day in Frankrijk.

De 79-jarige Pelosi is als voorzitster van het Huis in de VS de derde in rang na de president en de vicepresident. Zij zetelt al meer dan drie decennia in het Amerikaanse parlement.