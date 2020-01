Trump haalt veel meer geld op dan Democratische rivalen om campagne te financieren KVE KV

02 januari 2020

17u10

Bron: ANP, Belga 2 Geldschieters hebben de campagnekas van de Amerikaanse president Donald Trump in het laatste kwartaal van 2019 gespekt met 46 miljoen dollar (41 miljoen euro). De Republikeinse leider lijkt in die periode veel meer geld te hebben opgehaald dan politieke rivalen die hem dit jaar uit het Witte Huis willen verdrijven.

Het campagneteam van Trump meldt in heel 2019 143 miljoen dollar (ruim 127 miljoen euro) te hebben ontvangen om de campagne voor zijn herverkiezing mee te financieren. Het meeste geld kwam binnen in de laatste drie maanden van het jaar, de periode waarin het door de oppositie gedomineerde Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure tegen hem instelde.

Kandidaten die namens de Democraten willen meedoen aan de presidentsverkiezingen, moesten eind vorig jaar genoegen nemen met kleinere bedragen. Senator Bernie Sanders haalde voor zover bekend het meeste geld op: in het laatste kwartaal van 2019 haalde hij 34,5 miljoen dollar binnen, wat zijn totaal voor het hele jaar op 96 miljoen dollar brengt.

Sanders: veel kleine donaties

Opvallend is dat de campagne van Sanders, die economische ongelijkheid aanvecht en de invloed van de zakenwereld wil terugdringen, vooral gestoeld is op kleine donaties, die voornamelijk online gebeuren en afkomstig zijn van een etnisch diverse, voornamelijk jonge coalitie van kiezers. Volgens campagnemanager Faiz Shakir toont dit aan dat Sanders het meest geschikt is om Trump bij de volgende verkiezingen uit het zadel te wippen. “Hij bewijst elke dag dat de Amerikanen uit de arbeidersklasse bereid zijn om een campagne die het voor hen opneemt en die de grote corporaties en de rijken op de korrel neemt, volledig te financieren”, zegt hij in een verklaring.

De 78-jarige Sanders herstelde begin oktober van een hartaanval en krijgt steeds meer steun voor zijn plannen om de openbare gezondheidszorg uit te breiden, hogere opleidingen gratis te maken en investeringen in hernieuwbare energie te financieren met hogere belastingen voor de rijken.

Volgende maand beginnen in de VS de Democratische voorverkiezingen. Iowa is op 3 februari als eerste aan de beurt.

BEKIJK OOK. Michael Moore: “Trump wint in 2020 opnieuw de verkiezingen”