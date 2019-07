Trump haalt uit naar May en wil geen contact meer met Britse ambassadeur in VS LH

08 juli 2019

21u17

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter uitgehaald naar de Britse premier Theresa May vanwege haar aanpak van de brexit. Ook liet hij weten dat zijn administratie geen contacten meer zal onderhouden met de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, die hem “onbekwaam en disfunctioneel” had genoemd. Trump liet ook verstaan dat de volgende Britse regering er goed aan doet de man te vervangen.

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Ik ben altijd erg kritisch geweest over hoe premier May de brexit heeft aangepakt", twittert Trump. "Wat een zooitje heeft zij ervan gemaakt. Ik heb haar verteld hoe ze het moest aanpakken, maar ze besloot haar eigen gang te gaan. Het is goed dat het Verenigd Koninkrijk binnenkort een nieuwe premier heeft."



In een tweede tweet haalt de Amerikaanse president ook nog eens uit naar Nigel Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de VS. "Ik ken de Britse ambassadeur niet, maar hij is niet geliefd in de VS. We zullen niets meer met hem te maken hebben.”

“Messengevechten”

Darroch, had in politieke memo’s de Amerikaanse president Donald Trump “onbekwaam’’ en “disfunctioneel’’ genoemd. Dat werd gisteren gemeld door de Britse krant The Mail on Sunday. Ook raadde hij regeringsleden aan de nieuwsverhalen over de machtsstrijd in het Witte Huis te geloven, hoewel Trump die zelf altijd afdoet als fake news. Daarnaast noemde de ambassadeur conflicten in het Witte Huis “messengevechten”.

Brits minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, samen met Boris Johnson kandidaat om de nieuwe Britse premier te worden, baalt ervan dat de berichten zijn gelekt. “Hoewel ik het oneens ben met de ambassadeur, moeten onze medewerkers in vertrouwen kunnen zeggen wat ze willen.” Hunt heeft een onderzoek ingesteld om erachter te komen wie gelekt heeft.

