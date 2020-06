Trump haalt uit naar manifestanten die omstreden standbeeld voor Witte Huis wilden weghalen AW LH

23 juni 2020

08u25

Bron: Belga 0 Manifestanten hebben geprobeerd om een standbeeld voor het Witte Huis in Washington neer te halen. Het ging om een beeld van de voormalige president Andrew Jackson, die de slavernij steunde. De betogers werden teruggedrongen door de ordehandhavers. Trump heeft hen bedreigd met een celstraf van 10 jaar op basis van de ‘Veteran’s Memorial Preservation Act’, een wet die de vernieling van standbeelden en monumenten op federale gronden verbiedt.

De manifestanten waren erin geslaagd de veiligheidsperimeter rond het Witte Huis binnen te dringen. Die is versterkt sinds de golf aan protesten tegen racisme. Nadien brachten ze touwen aan rond het beeld van de zevende, omstreden Amerikaanse president en probeerden ze het - tevergeefs - neer te halen. Op een kant van het beeld werd het woord "killer" aangebracht in zwarte letters. Volgens een van de manifestanten werden ze aangevallen door de politie, die pepper spray zou hebben gebruikt.

“Verschillende mensen opgepakt in D.C. voor het schandelijke vandaliseren, in Lafayette Park, van het prachtige standbeeld van Andrew Jackson”, tweette Trump. “10 jaar in de cel onder de Veteran’s Memorial Preservation Act. Pas op!”

Andrew Jackson

Andrew Jackson zat van 1829 tot 1837 in het Witte Huis. Hij is omstreden omwille van zijn steun aan slavernij en omdat hij in grote getale indianenstammen liet deporteren.

President Donald Trump is een fan van Andrew Jackson, die hij in het verleden eerde als de eerste "populistische" president. Vijf dagen na zijn investituur plaatste Trump een portret van zijn verre voorganger in het Oval Office. Ook legde hij een krans neer op het graf van Jackson op zijn plantage in Tennessee, naar aanleiding van de 250ste verjaardag van zijn geboorte.