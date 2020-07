Trump haalt uit naar links in speech bij Mount Rushmore kg

04 juli 2020

08u12

Bron: Belga 0 President Donald Trump heeft aan de vooravond van de nationale feestdag in de Verenigde Staten een nationalistische toespraak gehouden. Hij verweet links de Amerikaanse geschiedenis "te willen wissen". Trump sprak op een bijeenkomst nabij Mount Rushmore, het monument waarbij vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehouwen in de rotsen. De Amerikaanse president beloofde zijn toehoorders dat hij een taskforce gaat oprichten die zich moet bezighouden met het bouwen en herstellen van monumenten voor Amerikaanse helden.

Er was op voorhand heel wat kritiek op het bezoek van Trump aan Mount Rushmore. De vrees bestond dat dit de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de hand zou werken. Er daagden vrijdag zo'n 7.000 aanhangers op, maar de sociale afstandsregels werden niet gerespecteerd en de meeste mensen droegen geen mondmasker.

Trump had het in zijn toespraak nauwelijks over het virus, maar haalde uit naar links, die volgens hem de Amerikaanse denkbeelden trachten te herschrijven en te wissen. Volgens Trump wordt er tegen Amerikaanse iconen "een genadeloze campagne gevoerd", verwijzend naar de protesten van de jongste weken tegen racisme en politiegeweld. Daarbij hebben de manifestanten het ook vaak op standbeelden van historische figuren gemunt.

Vuurwerk

Na de speech van de president werd een groot vuurwerk afgestoken en ook daar was al kritiek op gekomen. Jaren geleden brak als gevolg van vuurwerk brand uit in de Black Hills, een beschermd natuurgebied. Sindsdien is vuurwerk er verbannen, tot nu. Het evenement, begeleid door een klank- en lichtspel, duurde maar liefst 20 minuten.

Er werd vrijdag ook geprotesteerd door inheemse Amerikanen, aan wie het gebied vroeger toebehoorde. Ze blokkeerden de toegangsweg maar werden opgepakt.