Trump haalt uit naar kritische voormalige CIA-baas: "Hij is een slecht persoon"

18 juli 2018

05u32

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag uitgehaald naar de voormalige directeur van de inlichtingendienst CIA John Brennan. "Ik denk dat Brennan een erg slechte kerel is en als je het bekijkt, er is veel gebeurd onder zijn hoede", aldus het staatshoofd. "Ik denk dat hij een erg slecht persoon is."

Brennan was CIA-directeur onder de vorige Democratische president Barack Obama, van 2013 tot 2017. Maandag haalde hij op Twitter fors uit naar Trump over de ontmoeting van de Republikeinse president met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in Finland. "De persconferentie van Donald Trump in Helsinki overschrijdt de drempel van 'zware misdaden en overtredingen'", zei Brennan. "Het was niets minder dan verraad. Niet alleen waren Trumps opmerkingen imbeciel, hij zat volledig in de zak van Poetin. Republikeinse patriotten: waar zijn jullie???"

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? John O. Brennan(@ JohnBrennan) link

Hevige kritiek

Tijdens de persconferentie maandag na zijn topontmoeting met Poetin had Trump te kennen gegeven hij geen reden ziet waarom Rusland verantwoordelijk zou zijn voor de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, hoewel de Amerikaanse inlichtingendiensten daar wel aanwijzingen toe hebben. Daar kwam hij na hevige kritiek uiteindelijk dinsdag op terug.

Hij verklaarde dat hij zich verkeerd had uitgedrukt. Hij zei "Ik zie niet in waarom het Rusland zou zijn", over die inmenging, terwijl hij eigenlijk "Ik zie niet in waarom het Rusland niet zou zijn" bedoelde, zo liet Trump gisteren weten. Hij drukte ook zijn steun voor de Amerikaans inlichtingendiensten uit.